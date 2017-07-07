«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля

5 лет в Радиевом институте посреди Петербурга скрывали от населения утечку радиоактивных отходов. В предполагаемой зоне поражения 2 школы, 6 детских садов и вообще – целый жилой район. Никто черепашек в канализацию не выбрасывал?

К нам едет ребро Деда Мороза. В смысле, Николая Угодника. Ожидается ажиотаж среди верующих.

Мы ни в коем разе не хотели оскорбить чувства верующих. Мы просто пользуемся тем, что редакция — не в Петроградском районе. Там порядки такие… благочестивые, что даже агиткубы Навального не проходят.

Сенатор Екатерина Лахова рассказала [Фонтанке.Офис] все, что знала, про «климатическое оружие». Это покруче резиновой бомбы.

Цены на овощи в петербургских магазинах с начала года подскочили в 1,5-2,2 раза. Эксперты объясняют рывок неудачным сочетанием инфляции, сезонных колебаний и плохой погоды.

Все на SUP! Второй фестиваль сап-серфинга «Фонтанка-SUP» мы решили проводить не в октябре, а в июле. А погода все равно, как в октябре. Но нас это не остановит.

После SUPа можете сходить еще вот сюда.