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21:18 07.07.2017
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21:15
Лавров на саммите G20 отчитал журналистов
21:03
Суд амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
20:24
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
19:58
Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»
19:56
ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей
19:32
Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов
19:22
Петербуржец за неделю предупреждал о падающем дереве на Таврической
19:20
Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций
19:19
На севере КАД и на Энгельса мощные пробки из-за ДТП
19:10
Более 260 тысяч россиян лишились права садиться за руль из-за долгов
19:09
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
18:50
ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»
18:44
На улице Оптиков автобус протаранил трамвай
18:37
Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа
18:30
Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
18:23
Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны
18:18
Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске
18:11
Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди
17:57
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
17:50
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
17:43
«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии
17:41
В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард
17:32
Сотрудники оборонного предприятия в Петербурге отравились в своей столовой
17:27
Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка
17:20
Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин
17:19
В грузовике с «разорванной кабиной» под Тосно погиб водитель
17:13
На Таврической дерево упало на машины, перекрыв улицу
17:05
УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2
17:01
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
16:56
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»
16:55
Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске
16:34
Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова
16:28
В финских лесах пошли первые грибы
16:24
Минюст Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России
16:16
Владелец разбившегося во Внуково самолета Total подал иск на 514 млн рублей
16:08
С Иванкой Трамп попытался встретиться мужчина с ножом
16:06
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
16:02
Забытый в животе хирургический зажим стал причиной смерти пациента спустя 17 лет
15:57
Нападающий Дриусси отправится в Европу на медосмотр для перехода в «Зенит»
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Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»
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На фестивале "Нашествие" обнаружили тайник с сотнями бутылок спиртного
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В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги
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07.07.2017 19:09

«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля

5 лет в Радиевом институте посреди Петербурга скрывали от населения утечку радиоактивных отходов. В предполагаемой зоне поражения 2 школы, 6 детских садов и вообще – целый жилой район. Никто черепашек в канализацию не выбрасывал?

К нам едет ребро Деда Мороза. В смысле, Николая Угодника. Ожидается ажиотаж среди верующих. 

Мы ни в коем разе не хотели оскорбить чувства верующих. Мы просто пользуемся тем, что редакция — не в Петроградском районе. Там порядки такие… благочестивые, что даже агиткубы Навального не проходят.

Сенатор Екатерина Лахова рассказала [Фонтанке.Офис] все, что знала, про «климатическое оружие». Это покруче резиновой бомбы.

Цены на овощи в петербургских магазинах с начала года подскочили в 1,5-2,2 раза. Эксперты объясняют рывок неудачным сочетанием инфляции, сезонных колебаний и плохой погоды

Все на SUP! Второй фестиваль сап-серфинга «Фонтанка-SUP» мы решили проводить не в октябре, а в июле. А погода все равно, как в октябре. Но нас это не остановит.

После SUPа можете сходить еще вот сюда.

 


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«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа
Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге
Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
Пулково установило рекорд во время Кубка конфедераций
Из-за Морской ассамблеи Благовещенский мост закроют днем для машин
Уволенная директор 29-й школы проиграла суд Василеостровской администрации
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Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

с сайта партнера фестиваля sup-shop.ru

Всегда на связи с SUP-настроением

Трамп похлопал Путина по плечу

Новости компаний
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
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05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
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Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
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Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
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