Более 260 тысяч россиян лишились права садиться за руль из-за долгов

Около 262 тысяч россиян попали под временное лишение водительских прав за долги. Об этом 7 июля ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, сумма долга россиян к 1 июня 2017 года составила 75 млрд рублей. В мае текущего года число временно лишенных водительских прав граждан выросло на 30 тыс. из-за долгов. 70% подвергнутых ограничению (188 тыс. человек) являются должниками по алиментам.

В столице число попавших под лишение водительских прав должников с начала 2017 года выросло с 13 тыс. до 19,5 тыс. Из них 17 тыс. человек являются должниками по алиментам. Их задолженность составила 25 млрд рублей.