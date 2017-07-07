ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»

Один из основателей группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила присоединение ретейлера бытовой техники и электроники «Техносила» к «Эльдорадо». Об этом сообщает 7 июля РИА Новости.

«Одобрение ФАС мы получили. «Техносилу» присоединяем к «Эльдорадо». Это же процесс — это же пока имущество передашь, пока распродашь, пока деньги отдашь. Это же процесс — главное, что он запущен», — сказал Гуцериев.

Он также добавил, что на данный момент сложно сказать, когда может быть завершено присоединение.