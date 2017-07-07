Еще
21:18 07.07.2017
Пришлите свою новость!
21:15
Лавров на саммите G20 отчитал журналистов
21:03
Суд амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
20:24
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
19:58
Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»
19:56
ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей
19:32
Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов
19:22
Петербуржец за неделю предупреждал о падающем дереве на Таврической
19:20
Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций
19:19
На севере КАД и на Энгельса мощные пробки из-за ДТП
19:10
Более 260 тысяч россиян лишились права садиться за руль из-за долгов
19:09
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
18:50
ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»
18:44
На улице Оптиков автобус протаранил трамвай
18:37
Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа
18:30
Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
18:23
Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны
18:18
Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске
18:11
Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди
17:57
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
17:50
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
17:43
«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии
17:41
В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард
17:32
Сотрудники оборонного предприятия в Петербурге отравились в своей столовой
17:27
Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка
17:20
Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин
17:19
В грузовике с «разорванной кабиной» под Тосно погиб водитель
17:13
На Таврической дерево упало на машины, перекрыв улицу
17:05
УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2
17:01
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
16:56
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»
16:55
Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске
16:34
Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова
16:28
В финских лесах пошли первые грибы
16:24
Минюст Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России
16:16
Владелец разбившегося во Внуково самолета Total подал иск на 514 млн рублей
16:08
С Иванкой Трамп попытался встретиться мужчина с ножом
16:06
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
16:02
Забытый в животе хирургический зажим стал причиной смерти пациента спустя 17 лет
15:57
Нападающий Дриусси отправится в Европу на медосмотр для перехода в «Зенит»
15:57
Трамп похлопал Путина по плечу
15:51
«Аэрофлот» признан лучшей транспортной компанией России
15:37
Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»
15:30
На фестивале "Нашествие" обнаружили тайник с сотнями бутылок спиртного
15:23
В Белоруссии начали возвращать уплаченный сбор за «тунеядство»
15:16
На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа
15:08
В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги
15:01
Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге
14:46
Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
14:41
Пулково установило рекорд во время Кубка конфедераций
14:38
Канделаки: Не забывайте, что «Зенит» продал Халка за 100 млн долларов
14:31
Из-за Морской ассамблеи Благовещенский мост закроют днем для машин
14:22
Уволенная директор 29-й школы проиграла суд Василеостровской администрации
14:09
Пенсионер на Двинской опрокинул пикап на женщину-пешехода
14:04
Куб Навального может оскорбить чувства верующих, считают в Петроградской администрации
13:54
Навальный сумел избежать зеленки, выходя на свободу
13:47
Марадона оскорбил болельщика и его мать в гостинице Неаполя
13:40
Суд поместил под домашний арест националиста Юрия Горского
13:33
Прокуратура требует заблокировать сайты, где учат «скручивать» счётчики
13:25
Летевший с Урала в Крым пассажир напал на стюардессу
13:19
Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех
13:17
Петербурженку с открытой формой туберкулеза пытаются лечить через суд
13:12
Владимира Мединского оставили доктором исторических наук
13:00
Песков назвал Меркель «радушной хозяйкой»
12:50
За испорченную свадьбу на теплоходе, врезавшемся в мост на Фонтанке, ответит капитан
12:50
Brent упала ниже $47 за баррель
12:42
Трамп и Путин обменялись рукопожатиями
12:38
Полицейские искали тысячу иностранцев в пяти номерах хостела на Захарьевской
12:36
Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых
12:31
С блогера Соколовского частично сняли условный срок - за шпионскую ручку
12:19
Маноласа в «Зените» тоже не будет
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
07.07.2017 18:50

ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»

Один из основателей группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила присоединение ретейлера бытовой техники и электроники «Техносила» к «Эльдорадо». Об этом сообщает 7 июля РИА Новости.

«Одобрение ФАС мы получили. «Техносилу» присоединяем к «Эльдорадо». Это же процесс — это же пока имущество передашь, пока распродашь, пока деньги отдашь. Это же процесс — главное, что он запущен», — сказал Гуцериев.

Он также добавил, что на данный момент сложно сказать, когда может быть завершено присоединение.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00

Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30

КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов

Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей
ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»
В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард
Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка
УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
В финских лесах пошли первые грибы
«Аэрофлот» признан лучшей транспортной компанией России
Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»
Как танки не доехали до Петербурга
Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Не хочешь грести – вставай на учет
Кто и сколько зарабатывает на Telegram
Плюшевая оттепель Военно-морского салона
Как управлять недвижимостью
Реклама заблудилась в координатах
Хеппи-энд для «мусорного дела»
«Перелетным» пилотам поставили барьер
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

с сайта партнера фестиваля sup-shop.ru

Всегда на связи с SUP-настроением

Трамп похлопал Путина по плечу

Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
22.06.2017 11:49
Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»
Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ арендовали офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.