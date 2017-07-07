Петербургский тупик, или Почему в нашем городе до сих пор нет музея-квартиры Бродского

Привет, хочу поделиться! Начну с цитаты из Иосифа Бродского. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно ─ возглас счастья. Только в уборную ─ и сразу же возвращайся».

Не буду подробно пересказывать бесконечно унылую эпопею с попытками создать музей поэта в бывшей коммунальной квартире на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта.

Историю не состоявшегося до сих пор музея, начавшуюся аж в 1999 году, гораздо лучше меня поведают журналисты, историки и филологи.

Власть вроде как идею поддержала.

С помощью спонсоров удалось выкупить пять из шести комнат коммуналки. Дальше дело намертво встало. Нина Фёдорова, последняя жилица квартиры, наотрез отказалась покидать/продавать/менять свою жилплощадь, видимо, решив последовать совету экс-соседа и не выходить из комнаты, чтобы не совершать ошибку.

Только на кухню или в уборную ─ и обратно.

Так Нина Васильевна, которая на год старше Иосифа Александровича, поставила шах и мат Фонду создания музея, чиновникам от культуры, да и городским властям в целом, не проявившим креатива и участия в решении проблемы.

Разумеется, самое простое обвинить во всех смертных грехах восьмидесятилетнюю бабулю. Мол, выжила из ума, свихнулась от жадности. Якобы Фёдорова запросила невероятно высокую цену за свои 49 квадратных метров, поставив в тупик государственных мужей.

А в цене ли дело? Могут у нас решать вопросы, когда захотят. Если надо (если им надо!), с легкостью фокусника перебросят миллиарды рублей с социалки (со строительства поликлиник и школ), на доведение до ума футбольного стадиона, без сожаления пойдут на потерю сотен миллионов рублей дохода от музея в Исаакиевском соборе. А тут, понимаешь, комната продаётся не по рыночной цене. Вот проблема-то!

Помните, в «Операции «Ы»? «А где бабуля? Я за неё».

К чему это я?

А к тому, что история с музеем-квартирой Бродского – та самая лакмусовая бумажка, наглядная иллюстрация тупика, в котором оказался Петербург. Об этой истории невозможно говорить без иронии и сарказма, грусти и сожаления. И – при всем этом – без надежды на возрождение.

Пока же нам с завидным постоянством предлагают не решение проблемы, а выход по чёрной лестнице. В буквальном смысле. Вместо того, чтобы миром решить заурядный вопрос, который год усилия тратят на то, чтобы разделить коммуналку, оставив в распоряжении Федоровой ее комнату и парадный вход, а экскурсантов впускать по черной лестнице.

Но и этот вариант не работает. Категорически против выступают пожарные, поставившие жирную точку (со знаком минус) на идее создания музея. И что? Теперь их назначим крайними? Но люди служивые по-своему правы: из частной квартиры может быть один выход, а вот из нежилого помещения – уже целых два.

В итоге ─ тупик: Смольный не берет на баланс жилые комнаты и не открывает в них музей. Все мыслимые и немыслимые сроки давно вышли. В 2015-м – 75-летие со дня рождения Бродского. Теперь 45-летие с момента отъезда поэта в эмиграцию. Музея как не было, так и нет.

Какой следующей даты станем дожидаться?

Лично я не готов и дальше смотреть эту мыльную оперу с элементами фарса. Музей должен быть. И он будет.

Мы найдем, мы уже ищем выход из тупика. Следите за новостями. Все только начинается!