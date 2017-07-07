Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге продолжается уже больше часа, передает 7 июля РИА Новости.

Переговоры лидеров начались в 17.10 мск и продолжаются до сих пор. На встрече также присутствуют глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Лидеры дважды пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, пропустит заседание саммита G20, посвященное вопросам изменения климата, из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным. На беседу лидеров России и США было отведено около часа.