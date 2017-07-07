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07.07.2017 18:30

Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве

В Москве объявлено штормовое ​предупреждение до 21:00 в связи с усилением ветра до 15 м/с и более​, заявили в Гидрометцентре. Об этом сообщает 7 июля ТАСС.

«До 21:00 в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — говорится в сообщении.

В метеослужбе владельцам автомобилей посоветовали не парковаться под деревьями, пешеходам — обходить парковые зоны, рекламные и неукрепленные конструкции, дорожные знаки. В ближайшие дни в столице сохранится прохладная сырая погода с температурой на четыре-шесть градусов ниже нормы.

Источник: РБК


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