Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
В Москве объявлено штормовое предупреждение до 21:00 в связи с усилением ветра до 15 м/с и более, заявили в Гидрометцентре. Об этом сообщает 7 июля ТАСС.
«До 21:00 в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — говорится в сообщении.
В метеослужбе владельцам автомобилей посоветовали не парковаться под деревьями, пешеходам — обходить парковые зоны, рекламные и неукрепленные конструкции, дорожные знаки. В ближайшие дни в столице сохранится прохладная сырая погода с температурой на четыре-шесть градусов ниже нормы.
Источник: РБК