Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сговоре с сатаной, а в экс-сенаторе, адвокате Константине Добрынине вновь разглядел дьявола. Сам же Добрынин просит ангелом его не считать.

Виталий Милонов потребовал отлучить от церкви Ангелу Меркель, даже несмотря на то, что немецкий канцлер голосовала против легализации однополых браков. «Я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов бундестага, голосовавших за данное решение (легализация однополых браков. – Прим. ред.), от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны. А христиане Германии должны объединиться и понять, что партии, которая отображает их интересы, нет», — пообещал депутат 7 июля в эфире радио «Национальная служба новостей», отметив, что «Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной».

Заметим, что бывший сенатор, защищающий сегодня кинорежиссера Алексея Учителя, Константин Добрынин по мнению Милонова тоже воплощение нечистой силы. «Добрынин умело жонглирует происходящим и сталкивает лбами людей. Учитель еще не понял, что его адвокат – дьявол», – недавно заявил парламентарий в интервью «Комсомольской правде».

Как стало известно «Фонтанке», 6 июля в своем аккаунте в соцсети «Твиттер» Милонов обвинил в пособничестве темным силам ведущий вуз страны – Санкт-Петербургский государственный университет. «СПбГУ начал делать фейковые экспертизы по просьбе адвокатов дьявола?» – отреагировал Виталий Милонов на новость о том, что эксперты вуза не выявили «каких-либо оскорбляющих моментов» в кинофильме «Матильда» Алексея Учителя.

Адвокат Добрынин так прокомментировал «Фонтанке» выпад парламентария: «Если Милонов действительно православный, то он слишком расширительно трактует понятие дьявола. Простой человек в виде допустим меня – Добрынина – дьяволом быть не может, поскольку дьявол согласно Писанию – это падший ангел. Не знать этого Милонов не может. Значит, вводит меня в статус именно бывшего ангела».