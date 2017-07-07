Еще
21:18 07.07.2017
Пришлите свою новость!
21:15
Лавров на саммите G20 отчитал журналистов
21:03
Суд амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
20:24
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
19:58
Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»
19:56
ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей
19:32
Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов
19:22
Петербуржец за неделю предупреждал о падающем дереве на Таврической
19:20
Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций
19:19
На севере КАД и на Энгельса мощные пробки из-за ДТП
19:10
Более 260 тысяч россиян лишились права садиться за руль из-за долгов
19:09
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
18:50
ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»
18:44
На улице Оптиков автобус протаранил трамвай
18:37
Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа
18:30
Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
18:23
Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны
18:18
Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске
18:11
Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди
17:57
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
17:50
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
17:43
«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии
17:41
В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард
17:32
Сотрудники оборонного предприятия в Петербурге отравились в своей столовой
17:27
Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка
17:20
Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин
17:19
В грузовике с «разорванной кабиной» под Тосно погиб водитель
17:13
На Таврической дерево упало на машины, перекрыв улицу
17:05
УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2
17:01
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
16:56
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»
16:55
Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске
16:34
Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова
16:28
В финских лесах пошли первые грибы
16:24
Минюст Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России
16:16
Владелец разбившегося во Внуково самолета Total подал иск на 514 млн рублей
16:08
С Иванкой Трамп попытался встретиться мужчина с ножом
16:06
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
16:02
Забытый в животе хирургический зажим стал причиной смерти пациента спустя 17 лет
15:57
Нападающий Дриусси отправится в Европу на медосмотр для перехода в «Зенит»
15:57
Трамп похлопал Путина по плечу
15:51
«Аэрофлот» признан лучшей транспортной компанией России
15:37
Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»
15:30
На фестивале "Нашествие" обнаружили тайник с сотнями бутылок спиртного
15:23
В Белоруссии начали возвращать уплаченный сбор за «тунеядство»
15:16
На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа
15:08
В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги
15:01
Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге
14:46
Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
14:41
Пулково установило рекорд во время Кубка конфедераций
14:38
Канделаки: Не забывайте, что «Зенит» продал Халка за 100 млн долларов
14:31
Из-за Морской ассамблеи Благовещенский мост закроют днем для машин
14:22
Уволенная директор 29-й школы проиграла суд Василеостровской администрации
14:09
Пенсионер на Двинской опрокинул пикап на женщину-пешехода
14:04
Куб Навального может оскорбить чувства верующих, считают в Петроградской администрации
13:54
Навальный сумел избежать зеленки, выходя на свободу
13:47
Марадона оскорбил болельщика и его мать в гостинице Неаполя
13:40
Суд поместил под домашний арест националиста Юрия Горского
13:33
Прокуратура требует заблокировать сайты, где учат «скручивать» счётчики
13:25
Летевший с Урала в Крым пассажир напал на стюардессу
13:19
Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех
13:17
Петербурженку с открытой формой туберкулеза пытаются лечить через суд
13:12
Владимира Мединского оставили доктором исторических наук
13:00
Песков назвал Меркель «радушной хозяйкой»
12:50
За испорченную свадьбу на теплоходе, врезавшемся в мост на Фонтанке, ответит капитан
12:50
Brent упала ниже $47 за баррель
12:42
Трамп и Путин обменялись рукопожатиями
12:38
Полицейские искали тысячу иностранцев в пяти номерах хостела на Захарьевской
12:36
Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых
12:31
С блогера Соколовского частично сняли условный срок - за шпионскую ручку
12:19
Маноласа в «Зените» тоже не будет
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
07.07.2017 18:23
4 Комментариев

Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сговоре с сатаной, а в экс-сенаторе, адвокате Константине Добрынине вновь разглядел дьявола. Сам же Добрынин просит ангелом его не считать.

Виталий Милонов потребовал отлучить от церкви Ангелу Меркель, даже несмотря на то, что немецкий канцлер голосовала против легализации однополых браков. «Я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов бундестага, голосовавших за данное решение (легализация однополых браков. – Прим. ред.), от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны. А христиане Германии должны объединиться и понять, что партии, которая отображает их интересы, нет», — пообещал депутат 7 июля в эфире радио «Национальная служба новостей», отметив, что «Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной».

Заметим, что бывший сенатор, защищающий сегодня кинорежиссера Алексея Учителя, Константин Добрынин по мнению Милонова тоже воплощение нечистой силы. «Добрынин умело жонглирует происходящим и сталкивает лбами людей. Учитель еще не понял, что его адвокат – дьявол», – недавно заявил парламентарий в интервью «Комсомольской правде».

Как стало известно «Фонтанке», 6 июля в своем аккаунте в соцсети «Твиттер» Милонов обвинил в пособничестве темным силам ведущий вуз страны – Санкт-Петербургский государственный университет. «СПбГУ начал делать фейковые экспертизы по просьбе адвокатов дьявола?» – отреагировал Виталий Милонов на новость о том, что эксперты вуза не выявили «каких-либо оскорбляющих моментов» в кинофильме «Матильда» Алексея Учителя.

Адвокат Добрынин так прокомментировал «Фонтанке» выпад парламентария: «Если Милонов действительно православный, то он слишком расширительно трактует понятие дьявола. Простой человек в виде допустим меня – Добрынина – дьяволом быть не может, поскольку дьявол согласно Писанию – это падший ангел. Не знать этого Милонов не может. Значит, вводит меня в статус именно бывшего ангела».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (4)
alex-un
7 июля 2017 г. 20:04
Неужели нельзя освидетельствовать Милонова и отправить его в дурдом? Ведь он своими идиотскими заявлениями позорит Россию.
chernousova
7 июля 2017 г. 19:49
Успокойте этого рыжего клоуна, находящегося на содержании у народа.
azul
7 июля 2017 г. 19:44
nuga: он в этом спец, без сомнения.
nuga
7 июля 2017 г. 19:21
Есть такое понятие-продать душу дъяволу.Именно это имеет ввиду Милонов.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43

УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ

Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45

УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов
Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа
Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
Трамп похлопал Путина по плечу
В Белоруссии начали возвращать уплаченный сбор за «тунеядство»
Навальный сумел избежать зеленки, выходя на свободу
Владимира Мединского оставили доктором исторических наук
Песков назвал Меркель «радушной хозяйкой»
Варшавская речь Трампа по-гамбургскому счету
Путин и Трамп: Между нами не тает лёд
Петербург усиливают к выборам новым комитетом
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне - и не попал в финал
Кто обитает в Мариинском дворце
Они сразятся за Родину
«У России в Сирии коготок увяз»
Власти ищут, куда послать оппозиционеров
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

с сайта партнера фестиваля sup-shop.ru

Всегда на связи с SUP-настроением

Трамп похлопал Путина по плечу

Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.