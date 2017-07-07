Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске

Домашняя арена футбольного клуба «СКА-Хабаровск» стадион имени Ленина прошел сертификацию РФС. Как сообщает в пятницу, 7 июля, пресс-служба клуба, стадион получила статус «Первой категории с замечаниями», то есть объявлен пригодным для проведения игр чемпионата России.

Таким образом, матч первого тура с «Зенитом», который состоится 16-го июля уже точно пройдёт в Хабаровске. Начало в 11:00 мск.

Напомним расписание следующих семи туров чемпионата России по футболу:

22 июля (суббота). «Зенит» – «Рубин». 17:30

30 июля (воскресенье). «Тосно» – «Зенит». 20:00

6 августа (воскресенье). «Зенит» – «Спартак». 20:00

9 августа (среда). «Урал» – «Зенит». 17:30

13 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ахмат». 20:00

20 августа (воскресенье). «Амкар» – «Зенит». 15:00

27 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ростов». 20:00

Календарь с 9-го по 20-й тур будет опубликован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы.