Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди

В Луганске ближе к вечеру 7 июля прогремел второй взрыв. Как рассказал РБК очевидец Александр, он произошел «примерно в 20 метрах от первого места происшествия».

«Произошел взрыв, пожар, есть погибшие», — сказал собеседник РБК.

Очевидец происшествия в Луганске Евгения сообщила РБК, что «второй взрыв был громче, чем первый, он прогремел примерно в 50 м от предыдущего места происшествия.

По словам другого очевидца, это произошло на улице «50 лет образования СССР».

Как рассказал РБК третий очевидец, взорвался автомобиль, припаркованный рядом с магазином «Музыкальный пик». «Взорвалась машина, горит, есть погибшие», — сказал собеседник РБК, пожелавший остаться анонимным.

В то же время источник в МВД ЛНР заявил РБК, что погибших после второго взрыва в центре Луганска нет.

«Взрыв хорошо слышал, я нахожусь в центре. Та часть, где произошли взрывы, оцеплена, и туда не пускают даже журналистов. Взрыв произошел там же — это место в Луганске называют «дворянское гнездо», рядом с правительственными зданиями», — рассказал очевидец второго взрыва в Луганске Андрей. По его словам, силовики подтверждают, что в результате второго взрыва сильно поврежден легковой автомобиль.

Ранее источник в Народной милиции ЛНР сообщил РБК, что в результате первого взрыва погибла женщина, три человека получили ранения. На место прибывают машины скорой помощи, пожарные и взрывотехники.