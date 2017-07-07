Цены не выдержали испытания погодой

Цены на овощи в петербургских магазинах с начала года подскочили в 1,5-2,2 раза. Эксперты объясняют рывок неудачным сочетанием инфляции, сезонных колебаний и плохой погоды. В Совфеде разглядели след применения климатического оружия.

Не успел Центробанк отойти от удивления по поводу майской инфляции, как его ждал новый сюрприз. С началом нового урожая сельхозпродукция не только не стала дешеветь, но, напротив, подорожала, разогнав общие темпы роста цен до 4,4%. «Шок в июне большой», – был вынужден признать директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев.

То, что стоимость «борщевого набора» (общая стоимость 1 кг капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы. — Прим. ред.) на полках магазинов Северной столицы ушла резко вверх, следует из опубликованных на этой неделе материалов Петростата.

Сильнее всего подорожала капуста — только в июне к ценнику на нее прибавилось 25%, к началу года рост — в 2,2 раза. Больше платить пришлось и за картофель — он поднялся в цене за последний месяц на 20%, а с начала года в два раза. Стоимость моркови увеличилась на 21% в июне и на 78% к началу года, свеклы — на 15% и 54% соответственно. Наименее подверженным инфляции оказался лук — он подорожал в июне на 6%, но с начала года на 80%. В общей сложности цена «борщевого набора» в июне 2017 года оказалась на 21% выше, чем за тот же период 2016 года.

Ретейлеры разводят руками — цены в рознице растут вслед за оптовыми. «Подорожание овощей в конце весны — начале лета происходит каждый год. Это так называемый эффект сезонности. Пик обычно приходится на май, когда старый урожай закончился, а новый еще не появился», – комментирует коммерческий директор сети «РеалЪ» Владимир Кучерук.

Но в этом году дефицит ощущался сильнее, признает топ-менеджер. «В конце мая – начале июня на овощебазах было мало картофеля и свеклы», – говорит он. Владелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев отмечает, что в мае наблюдалась также сильная нехватка капусты. «Поставки из южных регионов России начались позже, поэтому она шла из Азербайджана. Та же ситуация с картофелем — он был, но мытый и дорогой», – комментирует он. С другими овощами и фруктами ситуация более ровная, они растут в цене — из-за общей инфляции и ослабления рубля, но дефицита нет, говорят ретейлеры.

Впрочем, в целом по России цены на овощи подскочили еще сильнее. К примеру, согласно отчету Минсельхоза, капуста в июне стала дороже на 73,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, картофель — на 56,6%, лук — на 28,3%.

В подорожании овощей виноват не чей-то злой умысел, а неудачное стечение обстоятельств, утверждают чиновники. Так, Минсельхоз еще в июне предупредил, что «в результате неблагоприятных погодных условий во всех федеральных округах проведение весенних полевых работ сдвинулось на более поздние сроки». Сообщалось, что от ливней и града страдали сельскохозяйственные Ставропольский и Краснодарский края.

Отвечая на запрос «Фонтанки», в ведомстве подчеркнули, что плохая погода наблюдалась не только в России, поэтому импортная продукция нового урожая тоже оказалась дороже прошлогодней. Цены на картофель дополнительно разогнал дефицит, сложившийся из-за плохого урожая прошлого года, пояснили «Фонтанке» в ведомстве.

Впрочем, последний довод ретейлеры называют не слишком убедительным. «В России условия хранения овощной продукции оставляют желать лучшего — она просто не доживает до следующего сезона. Да и если бы предложение было, мы бы не стали закупать такой товар – потребители предпочтут новую картошку за 50 рулей старой по 10», – комментирует Владимир Кучерук.

В Ленинградской области в прошлом году из-за дождей было собрано меньше урожая, чем планировалось, поэтому запасы кончились раньше, подтвердил Сергей Яхнюк, вице-губернатор региона, курирующий сельское хозяйство. По его словам, в этом году погодные условия также нельзя назвать благоприятными. Но существенного давления на цены ситуация в регионе не окажет — доля местной продукции на прилавках петербургских магазинов крайне незначительна, даже в августе и сентябре.

Дополнительное давление на рост цен могли оказать сами чиновники, считает Сергей Яхнюк. Ранее ведомство заявило, что из-за плохой погоды сбор зерна, картофеля и сахарной свеклы ожидается ниже прошлого года.

«Возможно, поставщики стали повышать цены превентивно, чтобы подготовить потребителя», – считает он.

По словам ретейлеров, сейчас ситуация уже выправляется. «На овощебазах стала появляться картошка из Дагестана и Краснодарского края, цены уже пошли вниз», – отмечает Владимир Кучерук. «Снижение есть. Я думаю, что в августе мы увидим снижение цен — конечно, если не случится потопа и засухи», – добавляет Ашот Эфендиев.

Однако скачок цен на овощи уже разогнал инфляцию с 4,1% в мае до 4,4% в июне. По мнению экспертов Sberbank CIB, рост цен в стране по итогам 2017 года может составить 4,2%, что превышает прогноз Центробанка на 2 п.п. Сам регулятор прогноз пока не корректировал. Но если раньше не исключал, что он может быть улучшен, то теперь считает это не столь вероятным.

В Минсельхозе подходят к ситуации с долей фатализма. России необходимо и дальше успешно преодолевать испытания погодой, чтобы сохранить объёмы производства в сельском хозяйстве, цитируют слова главы Минсельхоза Александра Ткачёва на продовольственной конференции ООН интернет-сайт «Вестей».

А вот член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Екатерина Лахова заявила, что в плохой погоде виновато климатическое оружие. По ее словам, «несвойственные нашему климату ураганы, торнадо, град с куриное яйцо, снег в июне, ливни один за другим, затяжная жара, пожары» являются результатом «воздействия на погоду путем специальных технологий». «Делается это для подрыва экономики», – заявила она.

Впрочем, в интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис] сенатор уточнила, что это утверждение является ее частным мнением и не основано на инсайдерской информации.

«Такого не может быть, что все сразу — пожар, наводнение <...> А когда в Москве облака разгоняют на праздник, на следующий день всегда дожди. Значит, на погоду тоже можно влиять», - пояснила она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»