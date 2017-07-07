«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от ФБК в Петербург

Все грузы с агитационными материалами, которые через «Деловые линии» в российские города отправили из Фонда борьбы с коррупцией, доедут до получателей – уверяют в компании. Исключая случаи, когда их изъяли сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба компании «Деловые линии» 7 июля, часть посылок уже выдана получателю, другая еще не прибыла. «В некоторых городах груз изъят сотрудниками полиции. Поскольку представители полиции действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, сотрудники «Деловых линий» обязаны выполнять требования органов государственной власти», – объяснили в компании.

Напомним, сторонники Алексея Навального в Петербурге успели забрать только одну посылку, еще две, по словам главы петербургского штаба Полины Костылевой, были «блокированы сверху», а статус посылки внезапно сменился на «в пути». Кроме того, сотрудники администрации Петроградского района отказали активистам в согласовании агитационных кубов, так как они могут оскорбить чувства верующих.