В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
В Калининграде в региональном штабе оппозиционера Алексея Навального проходит обыск, передает «Интерфакс» 7 июля.
«В штабе начался обыск. Говорить пока не могу», — сказал координатор штаба Егор Чернюк.
Региональный штаб Навального был открыт в Калининграде 6 июля.
По информации Чернюка, в настоящее время на сайте зарегистрировались около 800 волонтеров из города и области. Правоохранители пока никак не прокомментировали эту информацию.
Источник: «Газета.Ru»