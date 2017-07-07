SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

В рамках фестиваля "Фонтанка-SUP, компания Тайм Триал проведет состязания по sup-polo.

Этот симбиоз водного поло, SUP-серфинга, лакросса и дерби гарантирует море удовольствия и незабываемых впечатлений и игрокам, и болельщикам. Участникам предстоит продемонстрировать чудеса ловкости. Выносливость гребцов, предельная координация движений, быстрая реакция, умение балансировать на уходящей из под ног поверхности – вот только часть навыков, без которых невозможно добиться победы в этом экстремальном виде спорта.

Правила SUP-серфинга предельно просты для понимания и чрезвычайно сложны для исполнения. Передвигаясь по акватории игрового поля на надувной доске, нужно забить мяч в ворота соперника. Сделать это можно только веслом и только стоя. Удачные финты, падения в воду, море брызг и веселья тут гарантированы.

Справка о компании:

Компания Тайм Триал (ТТ) – петербургский производитель изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха.

Компания более 16 лет поставляет рафты для чемпионов мира и аттракционы для крупнейших предприятий в индустрии развлечений, байдарки для туристов и путешественников и пневмомодули для нефтянников в арктической тундре.

В этом сезоне ТТ выводит на рынок совершенно новые продукты на рынок, которые уже собрали массу восторженных откликов на выставках: надувной каяк «Самурай»; SUP-борд – надувная доска для серфинга ( ТТ – является первым производителем в России, освоившим изготовление SUP-бордов); пакрафт – сверхлегкое надувное плавсредство для пеше-водных и вело-водных путешествий; йога-плот – надувной плот, который держит твердую форму, что позволяет заниматься фитнесом и йогой прямо на воде; акробатическая дорожка – спортивное оборудование для гимнастики и акробатики.

Тайм Триал является также петербургским экспортером. Продукцией компании уже заинтересовались закупщики из Белоруссии, Казахстана, Италии и Финляндии.