«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии

Определился ближайший соперник футбольного клуба «Зенит» на летних сборах в Австрии. Как сообщает 7 июля официальный сайт петербургской команды, им стал немецкий клуб «Кайзерслаутерн», известный по прозвищу «красные черти».

Матч пройдет 8 июля в немецком Гармиш-Партенкирхене на «Штадион ам Грёбен» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

Напомним, первые два товарищеских матча "Зенита" на летних сборах завершились поражениями – с софийским ЦСКА (1:2) и «Лудогорецем» (0:1). Одержать первую победу с петербургским клубом Роберту Манчини удалось лишь с третьего раза – со счетом 2:1 была обыграна «Аустрия».

«Кайзерслаутерн» – четырехкратный чемпион Германии (1951, 1953, 1991, 1998). В настоящее время выступает во второй Бундеслиге. По итогам сезона 2016/17 занял 13 место.