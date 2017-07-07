В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард

В Петербурге вынесен приговор по делу о незаконном возмещении НДС в размере миллиарда рублей. Бизнесмен Михаил Зарывалов за схему экспорта меховых изделий отправлен в колонию.

Как сообщили 7 июля в Санкт-Петербургском горсуде, Зарывалов обвинялся в четырех эпизодах мошеннического хищения бюджетных средств. В городе с 2012 года действовала схема мнимой продажи норковых шкурок за рубеж. Через номинальные фирмы приобретался мех и перепродавался в десятки раз дороже «карманной» компании «Росмехэкспорт», которая заключала сделку с офшором Vollar Consult LTD в Ангилье. По документам норка уходила в Голландию, а бизнесмены за трансграничные операции получала право на возмещение НДС.

«Суд посчитал доказанным, что незаконно возмещено налога на общую сумму 947 млн рублей», – уточнили в горсуде.

Зарывалов скрывался в Литве и был экстрадирован. Московским райсудом он приговорен к 6 годам 6 месяцам колонии. Предполагаемый соучастник схемы Аркадий Тутиков получил шесть лет.

Ранее по этому же делу был осужден бизнесмен Сергей Линчевский, который скрывался в Финляндии.