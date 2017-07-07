Сотрудники оборонного предприятия в Петербурге отравились в своей столовой

Сотрудники петербургского научно-производственного предприятия «Радар ММС» обратились к медикам после обеда в местной столовой 7 июля. Скольким из них понадобилась госпитализация, пока неясно.

Как стало известно «Фонтанке», на плохое самочувствие после обеда в пятницу пожаловались 10 человек, при этом читатели сообщили как минимум о сорока отравившихся. По данным нашего издания, недавно за питанием сотрудников оборонного предприятия начала следить новая фирма, подрядчик сменился 1 июля.

Федеральное медико-биологическое агентство, в которое должна была поступить информация о массовом отравлении, на данный момент не в курсе того, что происходит на подведомственном им предприятии. Не ответили на вопросы «Фонтанки» и в самом «Радар ММС».

НПО «Радар ММС» находится на Новосельковской улице в Приморском районе Петербурга. Оно занимается созданием радиоэлектронных систем, работает в сфере оборонной промышленности с 1950 года. На недавнем военно-морском салоне НПО демонстрировало свой беспилотный вертолет.