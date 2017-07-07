Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Сбербанк Факторинг» о взыскании с НАО «Юлмарт» около 782 миллионов рублей долга, говорится в решении суда.

Из них 706,7 млн рублей – основной долг по договору факторинга, 75,1 млн рублей – пени. В «Юлмарте» сообщили, что не согласны с решение суда и намерены его обжаловать.

Как сообщала «Фонтанка», с декабря по февраль «Сбербанк факторинг» подал к «Юлмарту» несколько исков на общую сумму 1,5 млрд рублей. Компания указывала, что ретейлер перестал ей платить, однако продолжал продавать товар, который находился в залоге. http://www.fontanka.ru/2016/12/09/033

Ранее суд признал обоснованным аналогичное требование кредитной организации на 435 млн рублей. Сейчас «Юлмарт» его обжалует в апелляционной инстанции.

Как сообщала «Фонтанка», корпоративный конфликт в «Юлмарте» разгорелся в конце 2015 года. Поводом стали разногласия между акционерами.

Группа компаний «Юлмарт» — второй по величине в России онлайн-ретейлер. В начале 2016 года мажоритарии компании Август Мейер и Дмитрий Костыгин разошлись во мнениях с партнером Михаилом Васинкевичем, как дальше развивать бизнес.

Противостояние привело к тому, что к компании начали поступать иски от кредиторов. В отношении одного из юрлиц – «Юлмарт РСК» была даже введена процедура наблюдения. На данный момент сумма исков к самой компании от банков-кредиторов превысила 3,3 млрд рублей, к владельцам ретейлера — 1,6 млрд рублей.