Первый корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти выдал ГК «ЦДС» разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Весна 2». Жилой дом рассчитан на 1219 квартир.

ГК «ЦДС» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Весна 2» и подземной автостоянки на 88 машиномест. Дому присвоен почтовый адрес:Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Кудрово, Итальянский пер., д. 4.

Общая площадь корпуса – 80,6 тыс. кв. м., жилая – 48 тыс. кв. м. Квартирографиявключает студии площадью от 25 до 32 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 32 до 48,5 кв. м, двухкомнатные варианты площадью от 50 до 61 кв. м и трехкомнатные квартиры площадью 80 кв. м. Всего в корпусе расположено 1219 квартир.

ГК «ЦДС»

«Сегодня мы официально завершили строительство уже второго жилого комплекса в Кудрово, – говорит директор департамента недвижимости ГК «ЦДС» Сергей Терентьев, – Оба корпуса «Весны 2» были введены в эксплуатацию практически одновременно. Сейчас на их территории ведутся последние мероприятия по благоустройству и составляется график показа квартир. В ближайшее время мы намерены сконцентрировать усилия на строительствеЖК «Весна 3», расположенного неподалеку, а также приступить к реализации новых проектов в городской черте».

ЖК «Весна 2»состоит из двух корпусов переменной этажности (от 9 до 14этажей). Общая площадь комплексапревышает 90 тыс. кв. м. Домапостроены по традиционной для ЦДС кирпично-монолитной технологии и выполнены в светлой цветовой гамме. Объект расположен в 1,5 км от станции метро «Улица Дыбенко».

В комплексерасположены1387 квартир различных метражей и планировок: студии площадью 25-32 кв. м, однокомнатные квартиры площадью 32-48 кв. м, а также двухкомнатныеварианты площадью 50-60 кв. м и трехкомнатные площадью 80 кв. м. В большинстве квартир предусмотрены остекленный балкон или лоджия.

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