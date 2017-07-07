УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2

УФСИН по Петербургу подало жалобу на отказ арбитража взыскивать с "Генеральной строительной корпорации" миллиард рублей неосновательного обогащения.

Как сообщается на сайте арбитражного суда 7 июля, жалоба к производству пока не принята.

В июне Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не удовлетворил иск УФСИН к ГСК. По мнению заявителя, строители завысили стоимость предъявленных к приемке работ, используя некорректные сметные коэффициенты. Кроме того, по мнению представителей УФСИН, подрядчик нового СИЗО включил в акты сдачи-приемки затраты, которых фактически не было. Заказчик заявил иск на 1,1 млрд рублей. Это не единственное требование УФСИН к ГСК. Весной ведомство подало к строителям еще два иска. Один – на миллиард, второй – на 20 млн рублей.

СИЗО "Кресты-2" на 4 тысячи мест строится в Петербурге с 2007 года. Первоначально режимное учреждение планировали открыть в 2013 году. Сроки неоднократно переносились. Сумма контракта – 11,9 млрд рублей. Учредитель ГСК Виктор Кудрин в марте текущего года был задержан. Ему предъявили обвинение в растрате 56 млн рублей.