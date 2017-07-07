КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга нашла миллиардные нарушения у комитета по природопользованию в части субсидирования его ГУПов. В тексте не обошлось без «Красного Бора».

Отчет о проведении выборочной проверки за 2014-2016 годы появился на сайте КСП 6 июля. В частности, установлено, что документы на 307 млн рублей по капремонту сооружений «Красного Бора» и «Ленводхоза» были оформлены с нарушениями: не было расчета затрат. 100 млн комитет потратил на цели, не входящие в нормативный перечень. Кроме того, Смольный взял на себя обязательства на 230 млн рублей, хотя они должны были быть исполнены за счет федеральных субвенций.

Помимо этих нарушений, обнаружены и другие, касающиеся оформления документов, проведения госзакупок. Комитет не взыскал неустоек с подрядчиков на 27 млн рублей, не применял базовый справочник цен при определении стоимости контрактов на 87 млн, арендовал избыточные площади на 60 млн рублей. Учтены палатой и нарушения, касающиеся полигона «Красный Бор», о которых «Фонтанка» писала ранее. Помимо всего прочего, речь идет о так и не построенном экспериментальном предприятии по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов. С 90-х годов, когда эту идею стали воплощать в жизнь, затраты составили порядка 1,5 млрд рублей, более половины этой суммы не представляется возможным отследить, никаких актов приемки работ по ним нет. При этом данные расходы лежат на балансе самого предприятия, хотя заказчиком выступал комитет.

Полигон «Красный Бор» был организован почти 50 лет назад. С 90-х годов предпринимаются попытки провести утилизацию отходов, общий объем которых превышает 2 млн тонн. В рамках этого процесса рассматривали два проекта мусоросжигающего завода, инвестировали порядка 3 млрд рублей, однако предприятие так и не было построено. В середине февраля 2017 года по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. На разработку плана рекультивации и содержания отходов это, по мнению ведомства, не влияет. Между тем сейчас идет разработка проекта очистных сооружений для «Красного Бора», а профильный комитет получил согласие депутатов на выделение дополнительных 186 млн рублей для полигона.