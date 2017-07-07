Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске

В Луганске в результате взрыва в окрестностях площади Героев Великой Отечественной войны ранена женщина, сообщает РИА Новости 7 июля.

По информации агентства, территория вокруг места оцеплена, работают бригады медиков. На сайте Луганского информационного центра подтверждают факт взрыва со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

В МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не смогли оперативно прокомментировать информацию о взрыве в центре города. «Никакой информации я вам дать пока не могу», — сказал дежурный ведомства в разговоре с РБК.

Источник РБК в народной милиции Луганска сообщил РБК, что погибшая в результате взрыва девушка была членом ополчения ЛНР. «Трое гражданских ранено, и одна девкушка-военная, которая сидела недалеко от магазина на лавке и пила кофе, была ранена осколками урны насмерть», — сообщил собеседник РБК.

Очевидец взрыва в Луганске Рамиль сообщил РБК, что в сторону места происшествия направились «три скорых помощи и три машины с «Беркутом», а также газовая машина МЧС и патрульная машина ВАИ (военная автоинспекция)». Он добавил, что взрыв произошел «около 21 дома по улице 3-й Донецкой напротив магазина «Музыкальный пик».

Очевидец взрыва, проживающий в доме, напротив которого произошел взрыв, рассказал РБК, что «раненых как минимум трое». «Взрыв очень сильный, у нас в квартире окна дрожали секунд пять», — рассказал собеседник РБК, пожелавший остаться анонимным.

Еще один очевидец происшествия, Фил, рассказал, что скорая помощь приехала через десять минут после взрыва. «Девушка лежала на асфальте — в сознании, видимо, пострадала от взрывной волны. Минут через десять подъехала скорая, забрала девушку и еще одного человека чуть дальше по улице», — сказал собеседник РБК.