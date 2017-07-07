Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»
Футбольный клуб «Зенит» объявил об аренде словацкого полузащитника Роберта Мака в греческий «ПАОК». Как уточняет 7 июля пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
Напомним, Мак перешел в «Зенит» летом 2016 как раз из «ПАОКа». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сезоне 2016/17 спортсмен сыграл в составе сине-бело-голубых 17 матчей и забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что нападающий аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси 11 июля прибудет в Европу для завершения сделки по переходу в петербургский «Зенит». Для этого 21-летнему латиноамериканскому нападающему осталось успешно пройти медосмотр.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»). Теперь в числе ушедших также находится и Роберт Мак.