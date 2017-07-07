Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»

Футбольный клуб «Зенит» объявил об аренде словацкого полузащитника Роберта Мака в греческий «ПАОК». Как уточняет 7 июля пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, Мак перешел в «Зенит» летом 2016 как раз из «ПАОКа». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сезоне 2016/17 спортсмен сыграл в составе сине-бело-голубых 17 матчей и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что нападающий аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси 11 июля прибудет в Европу для завершения сделки по переходу в петербургский «Зенит». Для этого 21-летнему латиноамериканскому нападающему осталось успешно пройти медосмотр.