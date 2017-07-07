Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

07.07.2017 17:20

Мир замер в ожидании новостей с полей G20. Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и впервые обменялся рукопожатиями с президентом США Дональдом Трампом. Что изменится в мировом раскладе сил после их переговоров, в студии [Фонтанки.Офис] обсуждают писатель Андрей Константинов и политолог Борис Подопригора.