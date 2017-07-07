Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова

«Ловец покемонов» Руслан Соколовский, которому сегодня Свердловский областной суд снизил условный срок за оскорбление чувств верующих с 3 с половиной лет до двух лет и трёх месяцев, надеется на скорое освобождение другого известного «цифрового преступника» математика Дмитрия Богатова.

«Склонен считать, что его отпустят (из СИЗО. – Прим.ред.). Если и по статье «Оскорбление чувств верующих» не просто сложить руки, согласиться на всё, чтобы остаться на свободе, а бороться, то и в его случае можно не сесть. Да, многие опускают руки и идут на сделку со следствием, после чего получают свой «условный срок» и выходят. Действительно, люди, которые сидят в мантиях судей, не понимают, как устроен Интернет. Для них слово Tor – незнакомое. Надеюсь, что к делу подключатся грамотные эксперты, которые во всём разберутся. Но всё-таки опасения есть. Ведь в моём деле были эксперты, которые утверждали, что «отрицание бога – преступление», – сказал Руслан Соколовский 7 июля в эфире [Фонтанки.Офис].

В то же время Соколовский не исключает, что «дело Богатова» может быть «показательным» для тех, кто стремится сохранять анонимность в Интернете. Сам «ловец покемонов» намерен добиться полного снятия своей судимости и продолжит оспаривать обвинительный приговор.

Дмитрий Богатов был задержан 7 апреля 2017 года. В конце июня его арест был продлён до 31 августа. Первоначально Пресненский районный суд Москвы отказал следствию в аресте математика. Однако 10 апреля, со второй попытки, он все же был арестован. Преподаватель обвиняется в том, что с его IP-адреса на форуме системных администраторов sysadmins.ru оставляли «экстремистские комментарии». Богатов свою вину отрицает. Он настаивает на том, что в момент публикации комментариев не был за компьютером. Известно, что Богатов администрировал так называемый «выходной узел сети Tor», т.е. его адрес мог высветиться для любого из пользователей данного анонимайзера. В тот день через компьютер математика свои записи в Сети могли оставить сотни тысяч человек из разных городов и стран, указывает на технические особенности сети Tor защита обвиняемого и просит «настоящего автора экстремистских цитат» написать явку с повинной. Советник президента Владимира Путина по Интернету Герман Клименко ранее в эфире [Фонтанки.Офис] заявлял, что Богатов должен был понимать последствия своей деятельности для Tor.