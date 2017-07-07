Владелец разбившегося во Внуково самолета Total подал иск на 514 млн рублей

Представители компании Unijet, чей самолет Falcon с главой компании Total Кристофом де Маржери на борту потерпел крушение в аэропорту Внуково, подали иск к инженеру аэропортной службы Владимиру Леденеву и водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, передает «Интерфакс» 7 июля.

«У нас уточнены исковые требования. Общая сумма составляет 514 млн рублей», — заявил представитель компании.

Он подчеркнул, что в эту сумму не была включена стоимость самолета, который был застрахован на €10 млн.

Ранее сообщалось, что муж стюардессы, погибшей в катастрофе самолета главы Total, требует от Внуково 30 млн руб.

Крушение самолета Falcon произошло в ночь на 21 октября 2014 года. Самолет, в котором находился глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, задел стойкой шасси снегоуборочную машину. Водитель снегоуборщика признал свою вину. В марте сообщалось, что дело о крушении самолета главы Total во Внуково вернули в прокуратуру.