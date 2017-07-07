Министр юстиции Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России

Министр юстиции Чешкой республики Роберт Пеликан в разговоре с лидером арт-группы «Война» Олегом Воротниковым пообещал не экстрадировать его на родину.

Видеозапись разговора чиновника с акционистом появилась на сайте «Войны» 7 июля. На ней слышно, как министр говорит Воротникову: «Ну и почему я должен выслать вас назад? Нет. Не волнуйтесь. Как я сказал, я уверен, что не выдам, и это было ясно, что я не отпущу вас в Россию», – продолжил Пеликан.

Он также поинтересовался дальнейшими творческими планами арт-группы и упомянул петербургскую акцию Воротникова, когда художники нарисовали фаллический символ на Литейном мосту.

В России Воротников заочно арестован и обвинен в нападении полицейских на одной из акций в рамках «Стратегии 31». С 2013 года он находится в международном розыске. Вместе с женой и тремя детьми он перебрался в Европу, сейчас живет в Чехии. В Праге оппозиционера задержали после магазинной кражи. Лидера «Войны» отпустили, обязав вернуться в суд, но эти требования он проигнорировал и ни на одно из заседаний не пришел. Тогда чешским властям пришлось заочно арестовать акциониста, но его фактическое местонахождение до встречи с министром было неизвестно.