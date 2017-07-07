Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви

Административное дело служителя Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева не будут рассматривать в Петербурге. Уклонялся ли пресвитер от исполнения наказания, решит суд в Кемеровской области.

Как сообщил «Фонтанке» защитник пресвитера Динар Идрисов, 7 июля судебный участок №32 на улице Есенина, куда поступили материалы на Хмелева, отправил их в 189 участок Фрунзенского района. По месту фактического проживания пресвитера. Там защита заявила ходатайство об еще одном переносе – по месту регистрации так называемого «ЛГБТ-священника». Родной город служителя Кельтской церкви – Междуреченск Кемеровской области. И это ходатайство было удовлетворено.

Накануне 21-летний Хмелев был задержан на Невском проспекте. Полиция остановила его на пересечении с Малой Садовой улицей для проверки документов (там должна была состояться акция в поддержку политзаключенных). Полицейские выяснили, что у Хмелева не оплачен штраф за административное нарушение – нарушение порядка проведения митинга (речь, вероятно, идет об акции протеста оппозиции 12 июня на Марсовом поле). Для разбирательства его доставили в 59 отдел Выборгского района.

Дело возбудили по ст. 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения наказания»). Полицейские решили оставить молодого человека у себя на ночь. Позже к пресвитеру приехала скорая помощь и увезла его в Елизаветинскую больницу. У медиков появилось подозрение, что у «ЛГБТ-священника» – сотрясение мозга. Подозрения не оправдались. Мужчину вернули в отдел, а после – увезли в суд.

Неуплата административного штрафа влечет за собой наложение штрафа в двукратном размере, либо арест до 15 суток или обязательные работы.