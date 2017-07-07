Нападающий Дриусси отправится в Европу на медосмотр для перехода в «Зенит»

Нападающий аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси 11 июля прибудет в Европу для завершения сделки по переходу в петербургский «Зенит». Как сообщает 7 июля издание Clarin, для этого 21-летнему латиноамериканскому нападающему осталось успешно пройти медосмотр.

Ожидается, что «Зенит» подпишет с Дриусси пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера, по словам президента «Ривер Плейт» Родольфо Д'Онофрио, составит 18 миллионов евро.

Ранее спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания рассказал «Фонтанке», что он настроен положительно в отношении переговоров по переходу Дриусси. В то же время, по его словам, защитника Малонаса и нападающего Павона в «Зените», о трансфере которых в прессе говорилось много, не будет.