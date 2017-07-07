Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»

Заместитель главы Минэкономразвития Николай Подгузов назначен главой «Почты России», на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова. Об этом сообщается на сайте Минкомсвязи 7 июля.

«За эти годы команде под руководством Дмитрия Страшнова удалось переломить негативный тренд и запустить процесс трансформации «Почты» в клиентоориентированное, экономически успешное предприятие. По многим направлениям деятельности почтового оператора удалось достичь впечатляющих успехов», — заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.