Трамп похлопал Путина по плечу

В кулуарах саммита G20 лидеры двух государств впервые встретились лично.

Видео первой встречи Путина и Трампа появилось на официальной странице Bundesregierung ; экшн-камера закреплена на личном фотографе канцлера Германии и запечатлевает все происходящее в кулуарах, как это видит фотограф. В том числе и момент встречи Путина и Трампа, во время которой американский президент обеими руками пожал руку Путина, а потом похлопал его по плечу: