«Аэрофлот» признан лучшей транспортной компанией России

Крупнейший национальный авиационный перевозчик занял первое место в рейтинге корпоративной репутации среди транспортных компаний страны. В топ-листе российских корпораций «Аэрофлот» уступил только «Яндексу».

Итоги исследования корпоративной репутации в 2017 году были подведены 6 июля. Российская консалтинговая компания EmCo и исследовательская фирма измеряли репутацию крупнейших и наиболее известных компаний страны с помощью золотого стандарта для измерения авторитета во всем миру – методологии RepTrak, где исследуемые компании ранжируются по шкале от 0 до 100: более 80 (отличная репутация), 70-79 (сильная), 60-69 (средняя), 40-59 (слабая), менее 40 (очень слабая).

«Аэрофлот» стал первым в категории «Транспорт» и занял второе место в общем списке, опередив Сбербанк, «Газпром», S7 Airlines, ЛУКОЙЛ, «Норникель», РЖД. Первое место досталось «Яндексу». Среди международных лучшими признаны Volkswagen, Rolex и Canon.

Репутационный рейтинг EmCo и Reputation Institute был составлен на основе опроса более 10 тыс. жителей России. «Аэрофлот» по совокупности критериев набрал 77,7 балла. Ста баллов не набрал никто из участников рейтинга.



Исследователи перечислили основные факторы, влияющие на репутацию российских компаний: качество продукта и услуг, корпоративное управление, инновационность и корпоративная социальная ответственность.

EmCo и Reputation Institute планируют совместно проводить оценку корпоративной репутации в России на ежегодной основе.