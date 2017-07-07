На фестивале "Нашествие" обнаружили тайник с сотнями бутылок спиртного

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя на рок-фестивале «Нашествие». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Тверской области 7 июля.

Тайник был обнаружен на территории палаточного городка, в котором проживают гости фестиваля. Полицейские обнаружили закопанные в земле 257 бутылок емкостью 0,5 л со спиртосодержащей жидкостью. В сообщении ведомства указывается, что на фестиваль запрещено проносить алкоголь, наркотики и оружие, а также «опасные предметы и скоропортящиеся продукты». Полиция проводит розыск «организаторов» тайника.

В конце июня стало известно, что глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова посетит «Нашествие» и проведет выборы президента рок-фестиваля. 10 кандидатов на этот пост были отобраны слушателями «Нашего радио». «В самом центре поля будет построен специальный шатер с ящиками для голосования, который будет оборудован видеокамерами. Принять участие в выборах сможет любой желающий, независимо от возраста. Глава Центризбиркома объявит победителя со сцены фестиваля», — отметили в пресс-службе ЦИКа.

«Нашествие» — российский рок-фестиваль, который пройдет с 7 по 9 июля в селе Большое Завидово Тверской области. Фестиваль проводится с 1999 года. В этом году на «Нашествии» выступят «ДДТ», «Сплин», «Дельфин» и другие музыканты.