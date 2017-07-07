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Фонтанка-SUP
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07.07.2017 16:18
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Всегда на связи с SUP-настроением

В эти выходные - 8 и 9 июля - сотни спортсменов и любителей SUP-серфинга яркими красками расцветят темно-синие воды Невы и Фонтанки. В субботу под лозунгом «В Питере - плыть» на воду Фонтанки выйдут сотни участников в карнавальных костюмах. Второй фестивальный день «Вместе,весело,с веслом!» участники и гости праздника проведут на пляже Петропавловской крепости.
Всегда на связи с SUP-настроением
с сайта партнера фестиваля sup-shop.ru

Также в рамках фестиваля «Фонтанка-SUP-2107» пройдут этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Спортивные достижения, красота «Мисс-SUP», креатив участников SUP-карнавала и гостей фестиваля будут отмечены наградами от организаторов и достойными призами от партнеров.

В преддверии праздника представитель генерального партнера фестиваля, директор по маркетингу филиала компании «МТС» в Санкт-Петербурге Василий Голуб пожелал Фестивалю «хорошей погоды». 

Принять участие в фестивале «Фонтанка-SUP» может каждый. Даже если вы никогда не стояли на падлборде и не знаете, как управиться с веслом, мы покажем вам, как это делать, и дадим возможность пройти по самому красивому водному маршруту в городе. 

Форма регистрации и варианты участия подробно расписаны здесь

Зарегистрироваться

 

Маршрут первого дня фестиваля проходит в самом центре Петербурга. Участники SUP-карнавала с 9 утра до полудня пройдут на падлбордах больше 10 километров под десятком мостов – через Крюков канал в Фонтанку, мимо Летнего сада через Лебяжью канавку в Неву и обратно по Фонтанке. В это же время спортсмены пройдут длинную дистанцию I этапа Кубка России по SUP-серфингу. 

Маршруты первого дня фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

На пути следования любителей — возле БДТ, на Аничковом мосту, у Летнего сада – сёрферов и гостей фестиваля «Фонтанка-SUP» ждут выступления артистов и барабанное шоу. Там же волонтеры будут опрашивать петербуржцев, какие карнавальные костюмы и падлборды их впечатлили.

На причале у Музея Фаберже в 11.00 – SUP-парад под военно-морской оркестр примет адмирал фестиваля «митёк» Дмитрий Шагин. 

С 13.00 до 15.00 в зоне старта на набережной Канала Грибоедова, 131 – 133, церемония награждения победителей 1 этапа Кубка России по SUP-серфингу и любителей в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее оформление доски», и «Мисс – SUP».  Победители получают призовую статуэтку «Девушка с веслом» – реплику знаменитой скульптуры Ивана Шадра и ценные подарки от партнеров фестиваля


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Во второй день фестиваля 9 июля (в воскресенье), встречаемся в 11.00 на пляже Петропавловской крепости. 


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Пока спортсмены будут соревноваться в спринте II этапа Кубка России по SUP-серфингу, гостей ждет дефиле на падлбордах от конкурсанток «Мисс-бикини SUP», конкурс на лучший ретро-костюм среди зрителей, спортивные мастер-классы, занятия по SUP-йоге, много хорошей музыки и позитива

В торжественной части закрытия фестиваля «Фонтанка-SUP-2107» наградят победителей сприта и абсалютных чемпионов Кубка России по SUP-сёрфингу. Вручат призы и подарки «Мисс-бикини SUP» и обладателю самого крутого ретро-костюма. Закончит второй фестивальный день выступление ВИА «Пролетарское танго» и рок-концерт. 

Программа фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Подробнее о программе фестиваля читайте на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

 Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «VICTORIA STENOVA», компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Финансовый партнер  Фестиваля – Северо-Западный банк ПАО Сбербанк.

Партнерами Фестиваля являются:

–  школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– Компания «ТАЙМ ТРИАЛ»  – петербургский производитель  и экспортер изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха;

– официальный дилер Volkswagen  в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

– компания «Формула Теннис Хоккей»  – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

– судоходная компания «ASTRA MARINE».Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса.

– крупная финская паромная компания – Viking Line. Круизы и поездки в один конец по Балтике и Скандинавии. 8 паромов во флоте, ежедневные отправления из 6 городов Финляндии, Швеции, Эстонии и Аландских островов. 

– сеть супермаркетов «Лэнд» -  энциклопедия вкуса для гурманов, на страницах которой вы найдете более 250 наименований фермерской продукции. На сегодняшний день сеть объединяет 10 магазинов по Санкт-Петербургу. Окунитесь в мир высокой гастрономии с качественными продуктами от «Лэнд»!

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети Вконтакте «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».

 

 


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Справка:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.


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