Сенатор Лахова: Против России применяется «климатическое оружие»

Екатерина Лахова заступилась за синоптиков после «разноса» от Владимира Жириновского их предсказательных возможностей. В эфире [Фонтанки.Офис] она пояснила, что на погоду влияет специальное оружие – «климатическое».

На днях глава ЛДПР Владимир Жириновский, по его собственному признанию, впервые в жизни сильно вымок под дождем, после чего предложил «разогнать» Мосгидромет. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ответила на это фразой о невозможности «предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека». Член Совета Федерации, сенатор от Брянской областной думы, бывший депутат Госдумы от «Единой России», врач-педиатр Екатерина Лахова защищает синоптиков, абсолютно серьезно возлагая вину на «климатическое оружие».

«С помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий, в результате чего происходят разного рода экономические катастрофы. Делается это для подрыва экономики. Отсюда у нас несвойственные нашему климату ураганы, торнадо, град с куриное яйцо, снег в июне, ливни один за другим, затяжная жара, пожары», – заявила она изданию regions.ru. В эфире [Фонтанки.Офис] сенатор Лахова не смогла раскрыть источники получения сенсационной информации, но отказываться от своих слов не стала.

- Как у вас в Брянске с погодой в этом году? Вы южнее нас, у нас тут дожди и холодно. У вас как?

– У всех так.

- То есть, как у нас?

– Конечно. Такое ощущение, что только климатическое оружие могло каким-то образом изменить ситуацию. Такого быть не может, чтобы все было, и вдруг пожар, наводнение! Мы с женщинами сидели и рассуждали, ну это же невозможно! Мы часто с женщинами обсуждаем такие вопросы, с коллегами.

- Это у вас инсайдерская информация про климатическое оружие или мнение?

– Мнение, конечно. Иногда мы сами не знаем, на что способны и что можем. Я знаю, что когда облака разгоняют в Москве в праздник, то после этого погода, особенно в Московской области, сразу портится, там начинаются дожди. То есть на погоду мы тоже можем влиять. Вот пожары у нас уже не первый год в Сибири – наводят на мысли на разные.

- А ведь раньше с погодой было получше!

– Да конечно! Раньше Гидромет с его технологиями никогда не ошибался и, извиняюсь, погоду предсказывали. Погода испортилась вот уже лет пять как.

- То есть получается, что нам кто-то «гадит»?

– Не знаю, не знаю. Не могу подтвердить.

- Если действие климатического оружия влияет на экономику (на урожай, например), то это достаточно серьезно! Можно ли сравнить это с ядерным оружием?

– Да разговор же не об этом! Вот есть большие кузнечики – саранча, их тоже можно использовать как оружие, не надо никакое ядерное. Достаточно саранчу запустить, такую, которую мы не можем вывести, и она сожрет все поле. Разные виды воздействия есть.

- Но кому это выгодно?

– Ну, это пускай все догадываются. Что мы, маленькие, что ли? Всем понятно, кому это выгодно. Конкуренция большая.

- Да, сложно. Вот еще МВД предложило лишать психически нездоровых россиян родительских прав. Как считаете, надо это обсуждать?

– Я пока этого закона не видела. Но почему лишение? Если человек психически больной, у него есть опекун. А если есть опекун, значит, и у ребенка будет опекун. Это не значит сразу лишение родительских прав. Сколько у нас таких мамаш, которые психически ненормальные, а бабушки за свою дочку отвечают.

- В целом вы поддерживаете идею ограничения прав психически больных граждан?

– Нет, я еще не видела, что они там написали. Я не могу поддерживать то, что не видела. Надо понять, кто это предложил.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»