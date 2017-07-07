В Белоруссии начали возвращать уплаченный сбор за «тунеядство»

Заместитель министра по налогам и сборам Белоруссии Светлана Шевченко заявила, что суммы уплаченного налога с «тунеядцев» начали возвращать белорусам, не участвовавшим в финансировании государственных расходов в 2015 году и устроившимся на работу. Об этом сообщает РИА Новости 7 июля.

«Там (на совещании у президента. – Прим. ред.) четко были обозначены все основные направления работы по декрету о налоге с «тунеядцев», расставлены приоритеты. Было обозначено, что возврат сбора будет осуществляться тем лицам, которые уже приступили к труду», — сказала Шевченко.

Она также добавила, что пока нет конкретных данных, скольким гражданам уже вернули уплаченный сбор.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии писателей освободили от налога на тунеядство.