Покупай и заезжай

Обладатели квартир в новом комплексе «Образцовый квартал», расположенном в Пушкинском районе, уже реализовали свою мечту - закончили ремонт и въехали в новое жилье.*

Жилой комплекс был введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» в октябре 2016 года.

Обладатели квартир в новом жилом комплексе «Образцовый квартал», расположенном в Пушкинском районе, уже реализовали свою мечту -закончили ремонт и въехали в свои новые квартиры. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» в октябре 2016 года.Эта локация привлекательна не только знаменитыми на весь мир дворцовыми ансамблями, но и достоинствами маленьких европейских городков: аккуратными малоэтажными домами, красивыми природными ландшафтами, небольшой плотностью населения, единой социальной средой.

В наше время одним из главных факторов при выборе квартиры является транспортная доступность. Наши новоселы могут быстро добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. Путь до метро «Московская» или «Купчино» займет 15-25 минут.

Кроме того, на территории Проекта РЖД планирует в 2018 году построить железнодорожную станцию «19 км» (направление «Санкт-Петербург–Луга»). Она позволит жителям дома добираться до Балтийского вокзала и метро «Балтийская» всего за 25 минут.

Жилой комплекс состоит из трех четырехэтажных корпусов, расположенных таким образом, чтобы образовать уютный двор с зоной для барбекю, детской и спортивной площадками. При этом корпуса расположены на достаточном, психологически комфортном расстоянии друг от друга.

«Образцовый квартал» построен по кирпично-монолитной технологии, при которой несущие стены возводятся из монолитного железобетона, а наружные – из кирпича с минеральным утеплителем и многослойным штукатурным слоем. Такое уникальное сочетание позволяет добиться оптимальных показателей по экономичности и эргономичности.

Несмотря на то, что дома комплекса малоэтажные, они оснащены бесшумными лифтами Schindler.

Проектом задумана большая площадь остекления, что делает дома визуально легкими, а внутренним помещениям добавляет света. Это касается также остекления входной группы и лестничных площадок, что, в сочетании с широкими лестничными маршами, делает подъезды светлыми и просторными.

ООО «Терминал-Ресурс»

В каждой квартире есть лоджия или балкон, а во многих французские балконы в современном значении этого термина: стандартная конструкция из стеклянной двери, которая ограждена металлическим заборчиком. Получилось красиво и эстетично. Такая схема позволит не беспокоиться за ребенка, даже с открытой дверью.

ООО «Терминал-Ресурс»

Идея экологичности жилья и разумного подхода к расходу ресурсов свойственна всем проектам застройщика, поэтому современные энергосберегающие технологии применяются не только в квартирах, но и в местах общего пользования. Это касается, в частности, технологии «теплого водяного пола», которая позволяет устанавливать комфортную температуру в каждом помещении независимо от времени года и, что немаловажно, сэкономить на оплате коммунальных услуг до 30%.

ООО «Терминал-Ресурс»

Светодиодные светильники на лестнице и лестничных площадках с датчиками движения также являются современным решением, позволяющим экономно расходовать электроэнергию. На лестничных площадках установлены энергосберегающие стеклопакеты.

Большое внимание застройщиком уделено и окружению комплекса: речь идет в данном случае о благоустройстве территории вокруг. Еще на этапе строительства была осуществлена посадка деревьев и кустарников. За последнее время на территории проекта высажено более 700 деревьев – дубов, елей, лип, клёнов, берёз и более 5000 кустарников, среди которых акация и сирень. Украшением Образцовой улицы является березовая аллея, а примыкающие к ней проезды и двор выглядят очень по-европейски: с аккуратными мощёными дорожками и фонарным освещением.

Еще одним направлением, которому застройщик уделяет пристальное внимание – создание комфортных общественных зон для отдыха и спорта и детских площадок. Парковочные площади предусмотрены, как во дворе, так и по периметру комплекса.

«Образцовый квартал» полностью построен. В нем выбрано ТСН (ТСЖ), и комплекс живет своей жизнью. Осталось совсем немного квартир, которые могут стать воплощением именно вашей мечты!

Ждём вас в отделе продаж, который расположен рядом с жилым комплексом. Всех, кто посетит наши жилые комплексы в ближайшие выходные, ждут приглашения на Царскосельский Скейтринг.

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