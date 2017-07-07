На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа

Старые производственные корпуса медно-котельного завода М. Г. Оуфа на 8-ой Советской ул., 22, начали сносить. Как сообщили 7 июля «Фонтанке» в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), снос зданий начался накануне утром и активно продолжался весь день.

По словам активистов общества, в Службе строительного надзора и экспертизы, а также в комитете по охране памятников (КГИОП) им сообщили, что дома признаны аварийными на основании технического заключения ООО "Бэскит". 23 июня текущего года КГИОП, как говорят в ВООПИиК, выдал заключение о соответствии проекта, для которого ведется снос, режимам зон охраны, и таким образом санкционировал снос. Работы ведёт группа компаний «Прайд». Год назад эта демонтажная компания уже попала в поле зрения градозащитников после сноса корпусов Гвардейского экономического общества на Лиговском проспекте, 271, без необходимых документов и разрешения на строительство.

Как указывают в ВООПИиК, корпуса старого завода целиком расположены в охранной зоне ОЗРЗ-1, в границах которой снос исторических зданий запрещён. Градозащитники полагают, что техническое заключение об аварийности всех конструкций корпусов здания было сфальсифицировано. Тем не менее по закону, в случае разборки аварийных конструкций внешний облик заводского корпуса, расположенного вдоль 8-й Советской улицы, должен быть воссоздан, так как формирует лицевой фронт застройки улицы.

Особняк Оуфа был возведен в 1889 году в духе эклектики, проект здания был выполнен техником Михаилом Андреевым. Через два года появились дворовые флигели (дом 22), где заработал меднолитейный завод купца первой гильдии Михаила Гавриловича Оуфа. Завод выпускал котлы, минные корпуса с приборами и разные принадлежности к ним по заказу военного ведомства; фильтры и аппараты для винокуренных и водочных заводов; ванны, а также печи, насосы, краны и многое другое.