В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги

Противники проведения саммита G20 в Гамбурге поджигают патрульные машины, блокируют дороги и пытаются прорваться в особо охраняемую зону рядом с местом проведения саммита, сообщает 7 июля Berliner Morgenpost со ссылкой на DPA.

Публикация от Jan Leyk (@jan_leyk_official) Июл 7 2017 в 2:48 PDT

Сообщается, что в разных районах Гамбурга происходят столкновения полиции с группами демонстрантов численностью от 200 до 1000 человек. Протестующие используют зажигательную смесь для поджога патрульных машин, полицейские применяют дубинки и водометы.

Также сообщается, что полицейские были стянуты к отелю «Парк Хаятт», где остановился президент России Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Протестная акция под названием «Welcome to hell» началась с четверга, 6 июля.