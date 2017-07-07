Саркофаг для Радиевого института

5 лет в Радиевом институте посреди Петербурга скрывали от населения утечку радиоактивных отходов. Такой вывод следует из обнаруженных «Фонтанкой» документов. Масштабы бедствия только предстоит установить — ядовитые вещества, возможно, впитывались в грунт и уходили в подземную реку.

В четверг, 6-го июля, Радиевый институт имени Хлопина опубликовал абсолютно ничем на первый взгляд примечательный конкурс на «выполнение работ по демонтажу части системы сбора жидких радиоактивных отходов». В нем ни словом не упомянуто, зачем вдруг понадобилось демонтировать сеть подземных трубопроводов для химикатов из лабораторий, запущенную еще в 1960-е. Только в середине проектной документации, подготовленной «РАОПРОЕКТ», кроется информация – в системе произошла утечка, заражен грунт, все ушло в мощный подземный плывун и непонятно где оседает. И вот, чтобы установить истинные масштабы бедствия, и нужно все разобрать. Но для начала построить саркофаг-укрытие, чтобы защитить население. Но обо всем по порядку.

Трубопровод

Радиевый институт имени Хлопина ведет свою историю с 1922 года, он был основан по инициативе знаменитого академика Владимира Вернадского. Именно в этом научном учреждении впервые полноценно начали исследовать явление радиоактивности. Здесь создали первый в Европе циклотрон и разработали первую в СССР технологию выделения плутония из облучённого урана.

Институт размещен в Петербурге на четырех площадках, на трех из которых ученые ведут работы с радиоактивными материалами. Проблемная площадка № 1 расположена по адресу: 2-й Муринский проспект, 28. Она начала эксплуатироваться в 1960-е годы.

На территории несколько корпусов, а также трубопроводы спецканализации, по которой сливались радиоактивные вещества из лабораторий. По ним отходы уходили в специальную емкость, для последующего вывоза на переработку.

Всего там проложены три трубопровода — из корпуса 1 в корпус 2а (длина 185 метров), из корпуса 4аб в корпус 10 (30 метров) и из корпуса 10 в корпус 2а (длина 50 метров) Все они были выполнены из бесшовных труб из нержавеющей стали в защитном кожухе. Глубина залегания в среднем 1,5 метра. При этом отходы из корпуса 1 перетекали в емкость 2а через специальную цистерну объемом 3 кубометра из нержавеющей стали в защитной бетонной оболочке. Частично перекачка в системе была устроена с помощью насосов, частично — самотеком.

Система действовала с 1967 года по 2006 год. В 2006 году в первом корпусе перестали работать с радиоактивными материалами и остановили эксплуатацию трубы для отходов. При этом очищать её от радиоактивного содержимого, если верить конкурсной документации, не стали и прямо в таком состоянии законсервировали.

Причина проблем

Во время эксплуатации проблем с системой сбора отходов и емкостями не было. Однако, пишут эксперты в проектной документации, еще в 2012 году было выявлено, что в районе размещения промежуточной емкости имеются радиоактивные загрязнения грунта. Как минимум в радиусе 2 метров вокруг. А в самой емкости, которую после вывода из эксплуатации никто не чистил, образовалась «желеобразная пульпа сложного состава». В ходе наблюдений выяснилось, что уровень пульпы в разные времена года меняется, что говорит об одном — целостность стенок нарушена и внутрь начали поступать грунтовые воды. А радиоактивная жидкость, в свою очередь, вышла наружу. Причем была нарушена герметичность не только емкости, но и труб — всю систему вывода отходов признали находящейся в аварийном состоянии.



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Автор: ОАО "РАОПРОЕКТ"

В 2013 году было проведено комплексное инженерное и радиационное обследование. Оно подтвердило все опасения — радиационная обстановка на территории площадки рядом с железобетонным кольцом с емкостью для жидких отходов была признана «неудовлетворительной». В железобетонном коробе, в котором находится промежуточная емкость на 3 кубометра, был обнаружен ил с песком (глубина 5 метров), представляющий собой среднерадиоактивные отходы. Излучение от жидкой фазы составляет 2мк3в/ч, от твердой — 60мк3в/ч, а от «посторонних предметов в защитном коробе» до 2000 мк3в/ч. Спектрометрический анализ по гамма-спектру определил, что радиоактивную обстановку в коробке создают: кобальт-60, цезий-137 и цезий-134, европий-154, барий-133, амерций-241, торий-228.

При этом гамма-излучение просто от верхнего перекрытия колодца составляет 4 мк3в/ч. Весь грунт вокруг колодца показал излучение 0,12 мк3в/ч. А на дне колодца основной загрязняющий грунт элемент — торий-228 (его максимальная энергия гамма-излучения распада составляет 2,6 МэВ)

Для определения полной глубины загрязнения грунта было выкопано 13 шурфов на различном расстоянии от защитного короба колодца. Радиоактивные загрязнения были обнаружены непосредственно под колодцем и на расстоянии 1 метра от защитного короба в сторону трубы. Загрязнения начинаются с глубины более 3 метров, достигая 0,4 мк3в/ч. А на глубине 3 метров начинается плывун с мощным течением.

«Таким образом, в настоящее время установлено, что участок загрязнения радиоактивного грунта находится на глубине 2-3 метров под защитным коробом и по крайней мере вдоль трубопровода на расстоянии 1-1,5 метров. Глубже радионуклиды вымываются мощным течением и, возможно, осаждаются в застойных зонах», – говорится в заключении экспертов.

После совещания специалисты поняли, что без демонтажа короба и расположенной в нем емкости, а также всей системы трубопроводов, определить точные размеры загрязнения не представляется возможным. При этом демонтаж трубопровода сам по себе несет новую угрозу выброса радиоактивных отходов — он протекает. Похоже, что после этих выводов протекающую систему просто оставили как есть еще на 3 года. По крайней мере никакой информации о принятых мерах в конкурсной документации не присутствует.

Спасательная операция

6 июля 2017 года Радиевый институт им. В. Г. Хлопина разместил на сайте госзакупок заказ на 48,4 млн рублей — «Выполнение работ по демонтажу части системы сбора жидких радиоактивных отходов (СС ЖРО)». По техническому заданию, утвержденному генеральным директором института, подрядчику за эти деньги предстоит выполнить весь спектр работ — от расчистки площадки и строительства дорог для тяжелой техники до возведения защитного сооружения — «укрытия», вывоза отходов и затем благоустройства территории.

В проектной документации говорится, что в ходе работ надо сделать «максимальную автоматизацию и механизацию процессов», чтобы «обеспечить минимальное облучение для персонала и населения». Все работы поделены на 3 этапа.

На первом — площадку расчистят от деревьев и кустарников, построят подъезды для тяжелой техники. Территория работ будет огорожена, создан пропускной пункт.

На втором этапе начнется непосредственно демонтаж системы слива отходов. Бетонных плит, колодцев, труб. Все это будет делаться под защитным укрытием. Которое предстоит потом демонтировать. Для борьбы с радиоактивной пылью на территории будет работать водяная пушка, которая будет создавать водяной туман. Отходы из системы будут помещены в специальный контейнер для радиоактивных материалов — КРАД-3. В процессе будет вестись радиационный контроль, а в конце на территории посадят деревья, кусты и сделают усиленный газон.

Рабочие будут работать в индивидуальных средствах защиты: респираторах, касках, перчатках, спецодежде, спецобуви, очках и защитных вкладышах для ушей или наушниках. Все это, вместе с ветошью, которой будут чистить технику, предстоит собрать в специальные контейнеры для дальнейшей утилизации и очистки.

Взяться за этот щепетильный заказ сможет не всякая компания. У участника аукциона обязательно, и это прописано в конкурсной документации, должна быть лицензия от Федеральной службы по экологическому и техническому контролю и еще одна лицензия от ФСБ — на работу со сведениями, составляющими гостайну.

Итоги конкурса планируется подвести 10 августа, после подписания договора с подрядчиком, на исполнение работ дается 6 месяцев. На все работы должна быть дана гарантия на 2 года.

Эксперты

Почему в институте, лозунг которого «Мы делаем атомную энергию безопасной с 1922 года», взялись устранять утечку только сейчас, спустя 5 лет после обнаружения, нам пояснить отказались. В приемной директора института корреспонденту «Фонтанки» сначала сообщили, что «у нас никаких утечек нет», а после того, как стало понятно, что у корреспондента на руках есть заключения экспертов, заявили, что никаких комментариев по этому вопросу руководитель научного учреждения давать не будет. В институте «РАОПРОЕКТ», который готовил документацию, «Фонтанке» тоже давать комментариев не стали — попросили запрос. Ответ на него обещали дать или не дать (в голосе оптимизма не было), пообщавшись с институтом Хлопина.

Поскольку официальные лица не смогли успокоить «Фонтанку», редакция обратилась к экспертам.

– Международный предел для населения – 1 мЗв в год, – пояснил «Фонтанке» Рашид Алимов, руководитель проектов энергетического отдела Гринпис России. – Соответственно, вблизи этих предметов можно набрать годовую предельную норму за полчаса.

Сопредседатель экологической группы «Экозащита!» Владимир Сливяк считает, что ЧП может представлять опасность для населения.

– Если радиоактивные отходы проникли в грунтовые воды, они, естественно, загрязнены. Надо смотреть, куда это уносило, еще хорошо бы посмотреть, не выносило ли эти отходы в сторону водозабора. Если радиоактивные вещества попали в организм, то дальше есть два варианта – некоторые вещества выводятся, некоторые нет. Самое главное в этом случае, что радиоактивные вещества, попадая в организм человека, облучают внутренние органы, которые никакой защиты от радиации не имеют. Соответственно, от поражения внутренних органов радиацией появляются различные заболевания, может быть какой-то вид раковых заболеваний, чаще всего.

По его мнению, в особой группе риска дети. Рядом с площадкой № 1, c которой плавуном уносило радиоактивные отходы, находятся 2 школы и 6 детских садов и жилой район.

– У взрослого сформирована иммунная система, и в каких-то случаях это его защитит, правда, тоже далеко не всегда. А у детей такой защиты нет, детский организм беззащитен.

– Важно понимать, что если в организм попадает радиоактивная частица (например, с дыханием), то она продолжает воздействовать на организм точечно (например, в легких), даже когда вы ушли от этого места, – добавил Алимов. – Принято считать, что на каждый полученный 1 Зв – т.е. 1000 мЗв (всех видов излучений, включая медицинское, природное) шанс умереть от рака повышается на 5% (т.е. 5% примерно полмесяца под таким облучением, если мы не считаем, что что-то попало внутрь организма; а за год – все шансы). Помимо вероятностного эффекта (умереть от рака), ряд ученых прослеживает воздействие радиации, даже в малых дозах, на иммунитет, течение других заболеваний и так далее.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»