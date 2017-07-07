«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза

Еще
18:23 07.07.2017
Пришлите свою новость!
18:18
Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске
18:11
Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди
18:04
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от ФБК в Петербург
17:57
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
17:50
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
17:43
«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии
17:41
В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард
17:32
Сотрудники оборонного предприятия в Петербурге отравились в своей столовой
17:27
Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка
17:20
Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин
17:19
В грузовике с «разорванной кабиной» под Тосно погиб водитель
17:13
На Таврической дерево упало на машины, перекрыв улицу
17:05
УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2
17:01
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
16:56
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»
16:55
Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске
16:34
Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова
16:28
В финских лесах пошли первые грибы
16:24
Министр юстиции Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России
16:16
Владелец разбившегося во Внуково самолета Total подал иск на 514 млн рублей
16:08
С Иванкой Трамп попытался встретиться мужчина с ножом
16:06
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
16:02
Забытый в животе хирургический зажим стал причиной смерти пациента спустя 17 лет
15:57
Нападающий Дриусси отправится в Европу на медосмотр для перехода в «Зенит»
15:57
Трамп похлопал Путина по плечу
15:51
«Аэрофлот» признан лучшей транспортной компанией России
15:37
Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»
15:30
На фестивале "Нашествие" обнаружили тайник с сотнями бутылок спиртного
15:23
В Белоруссии начали возвращать уплаченный сбор за «тунеядство»
15:16
На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа
15:08
В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги
15:01
Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге
14:46
Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
14:41
Пулково установило рекорд во время Кубка конфедераций
14:38
Канделаки: Не забывайте, что «Зенит» продал Халка за 100 млн долларов
14:31
Из-за Морской ассамблеи Благовещенский мост закроют днем для машин
14:22
Уволенная директор 29-й школы проиграла суд Василеостровской администрации
14:09
Пенсионер на Двинской опрокинул пикап на женщину-пешехода
14:04
Куб Навального может оскорбить чувства верующих, считают в Петроградской администрации
13:54
Навальный сумел избежать зеленки, выходя на свободу
13:47
Марадона оскорбил болельщика и его мать в гостинице Неаполя
13:40
Суд поместил под домашний арест националиста Юрия Горского
13:33
Прокуратура требует заблокировать сайты, где учат «скручивать» счётчики
13:25
Летевший с Урала в Крым пассажир напал на стюардессу
13:19
Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех
13:17
Петербурженку с открытой формой туберкулеза пытаются лечить через суд
13:12
Владимира Мединского оставили доктором исторических наук
13:00
Песков назвал Меркель «радушной хозяйкой»
12:50
За испорченную свадьбу на теплоходе, врезавшемся в мост на Фонтанке, ответит капитан
12:50
Brent упала ниже $47 за баррель
12:42
Трамп и Путин обменялись рукопожатиями
12:38
Полицейские искали тысячу иностранцев в пяти номерах хостела на Захарьевской
12:36
Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых
12:31
С блогера Соколовского частично сняли условный срок - за шпионскую ручку
12:19
Маноласа в «Зените» тоже не будет
12:14
Восемь человек, в том числе семья с детьми, погибли в двух ДТП в Башкирии
12:09
МИД подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона на полях G20
12:06
Сарсания: Скоро сообщим о Дриусси хорошие новости, а Павона в «Зените» не будет
11:52
Петербуржцев напугала дымящаяся крыша Новой Голландии
11:45
«БМВ» врезался в дерево под Комарово, есть пострадавшие
11:40
В парке у Долгого озера пройдёт благотворительная ярмарка
11:31
Смолов отказал «Зениту» и просит Галицкого отпустить его в «Спартак»
11:25
Гатчинский пенсионер выстрелил дробью в лицо молодой жене
11:17
Евро превысил 69 рублей впервые с прошлой осени
11:12
Трое человек погибли после взрыва на шахте в Норильске
11:04
СМИ: C РБК-ТВ уйдет вся команда журналистов
10:57
Риск не уехать летом из Петербурга помог путешественнику вернуть миллионный долг детям
10:50
Трамп "с нетерпением ждет" встречи с Путиным
10:44
Роспотребнадзор изменил список подходящих для купания рек и озер Ленобласти
10:38
Пассажир летевшего из США в КНР рейса ранил троих, пытаясь попасть в кабину пилота
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
07.07.2017 15:01

«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза

«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
ЖК Riverside

В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.

Для гостей фестиваля Riverside Jazz Fountain компании «Петербургская Недвижимость» и SetlCity подготовили насыщенную трехчасовую программу. Виртуозные выступления талантливых музыкантов, зажигательные танцы, яркие впечатления – все это ждет зрителей в квартале Riverside. Хедлайнер концерта – знаменитый петербургский джаз-бэнд. 

ЖК Riverside
ЖК Riverside

На протяжении всего праздника детей и взрослых будут развлекать аниматоры, также здесь будут организованы площадки для игры в мини-гольф и фуд-корты с необычным угощением. В завершение фестиваля состоится торжественный запуск фонтана. 

Напомним, ЖК Riverside от SetlCity находится на Ушаковской набережной, в пешей доступности от станции метро «Черная речка». Площадь с фонтаном, где пройдет фестиваль, расположена в центральном дворе квартала – у дома 3, корпус 2. Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость» 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «ЦДС»
07.07.2017 17:05

Первый корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти выдал ГК «ЦДС» разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Весна 2». Жилой дом рассчитан на 1219 квартир.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01

«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза

В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
концерн ЮИТ
07.07.2017 12:08

«Дочки» ЮИТ увеличили уставный капитал

Все дочерние компании концерна ЮИТ в России досрочно завершили процедуру увеличения уставного капитала.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Покупай и заезжай
Логично жить экологично
Элитка по цене Парнаса
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Есть ли жизнь на первом этаже
Инвестируй в это на вырост
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Зелёный квартал на Царскосельских холмах
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

с сайта партнера фестиваля sup-shop.ru

Всегда на связи с SUP-настроением

Трамп похлопал Путина по плечу

Новости компаний
ГК «ЦДС»
07.07.2017 17:05
Первый корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти выдал ГК «ЦДС» разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Весна 2». Жилой дом рассчитан на 1219 квартир.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
концерн ЮИТ
07.07.2017 12:08
«Дочки» ЮИТ увеличили уставный капитал
Все дочерние компании концерна ЮИТ в России досрочно завершили процедуру увеличения уставного капитала.
LEGENDA Intelligent Development
06.07.2017 16:25
У LEGENDA появился новый ипотечный партнер по коммерческой недвижимости
Теперь приобрести коммерческие помещения в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development можно в ипотеку от «Банка «Северный Морской Путь»
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
Setl City
06.07.2017 15:18
Setl City приступила к строительству пожарного депо в ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City приступила к строительству пожарного депо на пересечении ул. Венской и Центральной в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Общая площадь двухэтажного здания составит 1380 кв. м. Депо рассчитано на 4 пожарных машины. Финансирование проекта полностью осуществляет компания SetlCity.
ГК «ЦДС»
06.07.2017 13:34
Второй корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию
ГК «ЦДС» получила акт ввода в эксплуатацию корпуса №2 жилого комплекса «Весна 2» в Кудрово. В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
группа компаний «Ленстройтрест»
06.07.2017 11:38
Новые дома Ленстройтреста аккредитованы по программе военной ипотеки
С июля 2017 года ПАО «Сбербанк» аккредитовал новые объекты группы компаний «Ленстройтрест» по программе военной ипотеки. Как сообщил руководитель группы ипотечных и жилищных программ ГК «Ленстройтрест» Владимир Трусов, аккредитацию получили дом №10 в третьей очереди малоэтажного финского городка Юттери и корпус №4 во второй очереди голландского квартала Янила Кантри.
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57
Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06
Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»
К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.