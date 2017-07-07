«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза

В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.

Для гостей фестиваля Riverside Jazz Fountain компании «Петербургская Недвижимость» и SetlCity подготовили насыщенную трехчасовую программу. Виртуозные выступления талантливых музыкантов, зажигательные танцы, яркие впечатления – все это ждет зрителей в квартале Riverside. Хедлайнер концерта – знаменитый петербургский джаз-бэнд.

ЖК Riverside

На протяжении всего праздника детей и взрослых будут развлекать аниматоры, также здесь будут организованы площадки для игры в мини-гольф и фуд-корты с необычным угощением. В завершение фестиваля состоится торжественный запуск фонтана.

Напомним, ЖК Riverside от SetlCity находится на Ушаковской набережной, в пешей доступности от станции метро «Черная речка». Площадь с фонтаном, где пройдет фестиваль, расположена в центральном дворе квартала – у дома 3, корпус 2. Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

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