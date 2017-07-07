Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге

Синоптики не прогнозируют каких-либо погодных катаклизмов в Петербурге в ближайшие выходные. По данным Гидрометцентра, 8 июля будет облачно, а 9 июля пройдет небольшой дождь.

По прогнозу, в субботу ожидается около 17 градусов тепла, временами будет выглядывать солнце. Теплее будет в воскресенье, когда температура поднимется до 22 градусов, но днем возможен кратковременный дождь. Ветер оба дня ожидают умеренным.

Напомним, 8 и 9 июля в городе проходит множество мероприятий на свежем воздухе, в том числе фестиваль «Фонтанка-SUP». Подробный гид можно посмотреть по ссылке.