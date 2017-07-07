Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта

Отвагу, героизм и слаженность действий сотрудниц петербургского метро во время теракта 3 апреля оценили городские спасатели. Как сообщили 7 июля в пресс-службе предприятия, благодарность от начальника Главного управления МЧС получили два фельдшера поликлиники подземки. Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева одними из первых пришли на помощь пострадавшим от взрыва бомбы в перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом».

«Девушки не растерялись в стрессовой ситуации и выполнили свой долг, за что им большое спасибо», – рассказал сотрудник городского МЧС Юрий Игнатьев.

Он добавил, что именно благодаря самоотверженности медсестёр удалось избежать большего числа погибших.



Напомним, ранее Маргарита Михайлова, Анастасия Колупаева и ещё восемь сотрудников получили официальную благодарность от Министерства транспорта. Кроме того, за предотвращение второго теракта наградили взрывотехников ОМОНа Росгвардии. Также трое работников ГУПа получили медали «За спасение погибавших» от президента России Владимира Путина. Это машинист Александр Каверин, который не остановил повреждённый состав в перегоне, инспектор службы контроля Альберт Сибирских, вовремя закрывший станцию со вторым взрывным устройством, и дежурная Нина Шмелёва, организовавшая эвакуацию пассажиров.