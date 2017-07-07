Пулково установило рекорд во время Кубка конфедераций

В дни Кубка конфедераций аэропорт Петербурга установил суточный рекорд по количеству пассажиров, прошедших через терминал. 30 июня Пулково принял и отправил 524 рейса.

Как сообщает пресс-служба аэропорта 7 июля, всего с 15 июня по 2 июля Пулково обслужил 8 тысяч 205 рейсов, большая часть из них были внутренними и чуть больше трех тысяч — международными. В пересчете на пассажиров это немногим больше миллиона человек. Пиковым днем по нагрузке стало 30 июня — 524 рейса, или 65 тысяч пассажиров, стали новым рекордом для воздушной гавани.

Напомним, поездами для путешествия между городами, в которых прошли матчи, воспользовались 60 тысяч человек — проезд был бесплатным и обошелся федеральному бюджету в 600 миллионов рублей.

Матчи Кубка конфедераций (с 17 июня по 2 июля) прошли в Петербурге четыре раза, кроме Северной столицы игры принимали Казань, Сочи и Москва.