Канделаки: Не забывайте, что «Зенит» продал Халка за 100 млн долларов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, за сколько, по ее мнению, петербургский футбольный клуб «Зенит» продал нападающего Халка в Китай.

«Насколько сейчас спорт монетизирован? Я не могу отвечать за весь спорт. Я не являюсь спортивным функционером: не знаю, какая экономика у федераций, насколько они самоокупаемы — все индивидуально. Например, много говорится о трансферах «Зенита», но не забывайте, что этот клуб продал Халка за 100 млн долларов. И это рекордная сумма, за которую был продан игрок российской команды в Китай. Так что, если говорить о футболе, в разных клубах по-разному. То же самое могу сказать и о боях — в разных промоушенах по-разному», – цитирует в пятницу, 7 июля, Канделаки информационное агентство «Rambler News Service».

Напомним, 30 июня 2016 года Халк официально перешел в «Шанхай Теллэйс». Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола 56 млн евро. Эту сумму официально подтверждал бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

При этом сам Халк заявил, что с радостью вернулся бы в «Зенит».