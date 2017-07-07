Из-за Морской ассамблеи Благовещенский мост закроют днем для машин

Несмотря на пасмурную погоду, в предстоящие выходные в акватории Невы пройдут несколько мероприятий к Дню морского и речного флота. Одно из них на время закроет Благовещенский мост для автомобилистов.

Как сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест» 7 июля, с 11.40 до 13.30 часов 8 июля нельзя будет проехать по Адмиралтейской набережной, а также от Английской и Адмиралтейской набережных до Благовещенского моста. А с 12.15 до половины второго будет закрыта для проезда и сама переправа.

Напомним, что Морская ассамблея пройдет в Петербурге 8 — 9 июля. Она собрала порядка 70 событий, которые пройдут в центре города: от уличных выставок и открытых концертов с участием звезд до детских мастер-классов. «Фонтанка» составила для вас удобный гид празднований.