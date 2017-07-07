Уволенная директор 29-й школы проиграла суд Василеостровской администрации

Василеостровский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска бывшего директора школы №29 Анаит Тотолян к администрации Василеостровского района. В своем заявлении педагог оспаривала приказ чиновников об ее увольнении.

По словам адвоката Казар Царукян, суд отказал в запросе об экспертизе журнала учета трудовых книжек. Как подозревали защитники директора, документы могли быть сфальсифицированы.

"Суд еще в прошлый раз готов был удовлетворить запрос. Мы должны были только узнать, нужно ли вырывать из документа страницу для экспертизы. Узнали: оказалось, что не нужно. Но судья на этом заседании неожиданно отказала в этом ходатайстве. Мы так и не смогли вызвать свидетеля – сотрудника администрации, она не приходит уже которое заседание. В итоге судья за одно слушание вынесла решение об отклонении иска. Такое ощущение, что было давление на суд. Мы уже подали на апелляцию", – рассказал 7 июля юрист.

Напомним, в августе 2016 года администрация Васильевского района издала приказ о прекращении полномочий директора школы №29 Анаит Тотолян. К тому моменту женщина руководила школой с углубленным изучением права почти 20 лет.

Как писала «Фонтанка», Анаит Тотолян накануне нового учебного года уволили сотрудники отдела образования районной администрации, предъявив, по мнению родителей и учителей, формальные и не соответствующие действительности претензии к ее работе. По данным чиновников, директору был объявлен выговор за неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на содержание здания школы. Кроме того, при проверке обнаружили нарушение в обеспечении детей горячим питанием (в то время как еду в школу поставляют в готовом и расфасованном виде): несоблюдение веса порций готовых блюд, допущение излишков продуктов питания в продуктовых кладовых, неправомерное осуществление авансовых платежей, нерациональное использование субсидий (льготное питание предоставлялось учащимся, отсутствующим в списках). По подсчётам чиновников, это привело к необоснованному расходу 183 тысяч рублей из казны. Также чиновники рапортовали, что при проверке не обнаружили на занятиях детей, состоящих на учете в органах внутренних дел.

После того, как о случившемся стало известно, родители и школьники встали на защиту уволенного директора. На Васильевском острове прошел митинг, участники которого направили петицию президенту Владимиру Путину и министру образования Ольге Васильевой с требованием восстановить Тотолян. Местные жители полагают: истинной причиной скандального кадрового решения стало желание укрупнить школы района.