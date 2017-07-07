Пенсионер на Двинской опрокинул пикап на женщину-пешехода

Серьезное ДТП произошло около 12:30 7 июля на Двинской улице, 15, что на Гутуевском острове (Кировский район Петербурга).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной версии, 78-летний водитель пикапа «Форд» не справился с управлением. Машина опрокинулась на тротуар и задела женщину-пешехода.

Пострадавших двое. Водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщина – в тяжелом.

По факту ДТП проводится проверка.

Как видно на кадрах с места аварии, пикап завис на столбе.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».