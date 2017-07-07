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07.07.2017 14:04
4 Комментариев

Куб Навального может оскорбить чувства верующих, считают в Петроградской администрации

Чиновники администрации Петроградского района Петербурга отказали штабу политика Алексея Навального в согласовании агитационных кубов. Как говорится в ответе, который получили оппозиционеры 7 июля, пикет в поддержку политика может оскорбить чувства верующих.

«Заявленное место пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, который массово посещается православными верующими, в том числе детьми, проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих», – написал штабу Навального замглавы администрации Андрей Цибиногин.

Помимо этого он нашел еще одно объяснение для запрета пикета численностью до 10 человек. Как отметил чиновник, пикетирование планировалось проводить вблизи транспортных магистралей (Добролюбова, Большая Пушкарская и Талалихина), а это может вести к отвлечению внимания водителей и пешеходов, вследствие чего возможны ДТП.

В администрации предложили навальнистам собраться в другом, более безопасном месте.

Отметим, что в это же время штаб Навального в Петербурге не может получить несколько тысяч листовок, отправленных из Москвы. «Из трёх посылок мы успели получить только одну: пока сотрудники терминала «Деловых линий» занимались её оформлением, «сверху» поступила команда блокировать остальные. Сегодня статус этих посылок на сайте уже изменён, и наш груз — внезапно — находится в пути», – сообщила «Фонтанке» глава штаба Полина Костылева. По ее словам, в ближайшее время штаб обратится в полицию и прокуратуру в связи с пропажей груза.


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комментарии пользователей (4)
tisa55
7 июля 2017 г. 14:58
Пора учитывать чувства здравомыслящих. "Верующи"е уже достали. Куда не плюнь там они.
ushkuinik
7 июля 2017 г. 14:37
К Навальному и Ко отношусь саркастически, но подобное кроме как позорищем не назовёшь.
***
7 июля 2017 г. 14:37
Планирующаяся демонстрация предполагаемого 9-го ребра будет проходить вблизи транспортных магистралей, а это может вести к отвлечению внимания водителей и пешеходов, вследствие чего возможны ДТП.
dddmmm
7 июля 2017 г. 14:25
Оскорбление чувств ворующих.
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