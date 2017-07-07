Навальный сумел избежать зеленки, выходя на свободу

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел из спецприемника после 25 суток административного ареста, однако не оттуда, где он отбывал наказание. Между тем на улице днем 7 июля его ждали не только сторонники, но и активисты «патриотического движения» SERB с плакатами и зеленкой.

Как сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter, оппозиционера выпустили из отдела внутренних дел Центрального административного округа Москвы, куда его перевезли из следственного изолятора на Симферопольском бульваре еще в 9 утра. В прошлый раз, когда главу ФБК арестовали после митинга 26 марта, сотрудники правоохранительных органов поступили аналогичным образом.

По словам главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, среди пришедших встречать политика оказался и Александр Петрунько, подозреваемый в нападении на Навального возле офиса ФБК 27 апреля. Напомним, тогда оппозиционеру в лицо плеснули зеленкой, из-за чего у него пострадал глаз — лечить его пришлось в Европе.

Алексея Навального задержали в парадной его дома в Москве 12 июня, когда он собирался ехать на несанкционированный митинг оппозиции на Тверскую улицу. На следующий день суд арестовал его на 30 суток за организацию несогласованной акции, спустя несколько дней срок сократили до 25 дней из-за детей и больного глаза.

Пока Навальный сидел в спецприемнике, его навещали скорая из-за высокой температуры и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, которые предупредили его о возможной замене условного срока по делу «Кировлеса» и «Ив Роше» реальным, поскольку два административных наказания за год – достаточный для этого повод.

Пока оппозиционер находился под арестом, он вошел в топ-25 самых влиятельных людей в Интернете по версии американского издания Time. Вместе с ним в рейтинге упоминаются президент США Дональд Трамп и певица Кэти Пэрри. О деятельности политика высказался центризбирком, уточнив, что на данный момент его участие в президентских выборах из-за судимостей невозможно. Вскользь упомянул политика и президент во время прямой линии 15 июня, отметив, что готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах для собственного политического пиара.

Кроме Навального во время акций 12 июня были задержаны сотни человек: около 900 – в Москве, 600 – в Петербурге. Навальный получил самый длительный срок, все остальные уже вышли на свободу.

Митинги в День России и 26 марта были спровоцированы фильмом ФБК «Он вам не Димон», в котором премьер-министру Дмитрию Медведеву приписывают владение многочисленными усадьбами, яхтами, виноградниками и прочим дорогостоящим имуществом.