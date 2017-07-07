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07.07.2017 13:47

Марадона оскорбил болельщика и его мать в гостинице Неаполя

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона в очередной раз оказался замешан в скандальной истории, сообщает Bernabeu Digital 7 июля.

На этот раз это произошло в Неаполе (Италия), почетным гражданином которого он недавно стал. Чемпион мира 1986 года находился в одной из местных гостиниц. Он пил, а когда опьянел, обратил внимание на одного любителя футбола. Ему показалось, что он является поклонником туринского «Ювентуса», хотя болельщик называл имя аргентинского клуба, «Ньюэллс Олд Бойз».

«Если ты поклонник «Ювентуса», то убирайся прочь», — сказал Марадона, не позабыв при этом упомянуть и половые органы матери болельщика.

Марадона с 1984-го по 1991 год защищал цвета «Наполи».

Ранее Марадона изъявил желание возглавить сборную России по футболу.

Источник: «Газета.Ru»


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